CarrefourSA İzmir'deki ikinci hipermarketini açtı

"Burası eskiden zaten CarrefourSA'ydı. Şimdi efsane geri döndü diyoruz. Bizim mutluluğumuz burada. Bölge halkını çok özlemişiz. Buradaki ilgiyle de bunu görüyoruz. Biz İzmir'i seviyoruz. Burası İzmir'deki 45. mağazamız. İzmir'de yılda ortalama 28 milyon müşteriye ürün ve hizmet ulaştırıyoruz. Burada yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu mağazamızda 110 kişiyi istihdam ediyoruz. 4 bin 500 metrekare satış alanı var. Eski mağazamıza göre biraz küçük ama çok daha verimli ve çok daha etkili bir mağaza olacağına inanıyoruz. Ürün gamında 5 bini gurme olmak üzere 60 bin çeşit ürün bulunacak. Hizmet anlayışı ve teknolojik yenilikleriyle de öne çıkacak bu yeni nesil hipermarketi İzmir'e armağan etmekten mutluluk duyuyoruz."

- "Çılgınca bir hedefimiz yok"

Müşterileri dinleyerek yol haritası belirleyen bir marka olduklarına işaret eden Kartallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rönesans Holding burada çok büyük bir yatırım yaptı. Biz yatırımın bir parçası olduğumuz için çok gururluyuz. Gerçekten İzmir'in güzelliğine yakışır bir alışveriş merkezi yapmışlar. Çok etkileyici bir yer. Biz de bu alışveriş merkezinin en büyük parçası olarak burada müşterilerimize en iyi fiyatla, en iyi kaliteyle buluşturacağız."

Kartallıoğlu, bir gazetecinin yeni yatırım planları hakkındaki sorusu üzerine, "Biz büyümeye devam ediyoruz ama çılgınca bir hedefimiz yok açıkçası. Gerçekten müşteriye değer yaratabileceğimiz yerde, müşterinin de bizi sahipleneceği yerde büyümek istiyoruz. Yoksa Türkiye'nin her sokağına girelim, esnafla rekabet edelim gibi bir düşüncemiz yok." yanıtını verdi.

CarrefourSA Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı ise mağazadaki ürün çeşitliliği ve yeni hizmetler hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Hilltown Karşıyaka CarrefourSA Hiper'de özel organizasyonlar ve davetler için kasap, balık, şarküteri ve meze olarak özel siparişler alınıp ürün desteği sağlanacak. Vitamin ağacı bölümünün de yer aldığı mağazada, yeni nesil hizmetlerle de müşterilere kolaylık sağlanacak.

Açılışa, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erman Ilıcak da katıldı.

