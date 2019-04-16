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Carrefoursa, Kocaeli'de yeni marketini açtı

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 10:58 | Son Güncelleme

CarrefourSA, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yeni süpermarketini hizmete sundu.

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) - CarrefourSA, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yeni süpermarketini hizmete sundu. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yaklaşık 2.5 milyon liralık yatırım yaptıklarını, kampanyalarla bölgedeki rekabette kendilerini hissettireceklerini söyledi. CarrefourSA, süpermarket ağını genişletmeye devam ediyor. Başiskele Ovacık Mahallesi'nde 1000 metrekare satış alanına sahip ve 29 personelin görev yaptığı yeni süpermarket şubesi bugün yapılan açılışla müşterilerle buluştu. Açılışa CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve şirket yetkilileri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kartallıoğlu ve Erçevik, market içerisinde gezerek ürünleri inceleyip, personelle sohbet etti. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yaklaşık 2.5 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Biz burayı 1000 metrekare olarak açtık, yaklaşık 30 personelimiz çalışıyor burada. Bölgede toplam 6 mağazamız var ama bu sayıyı ve yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. Bu mağazaya da takriben 2.5 milyon liralık civarında yatırım yaptık. İnşallah bu bölgede sayımız katlanarak artacak, bu bölgeye yatırım getirmeye devam edeceğiz.Çalışanlarımızın tamamı hep bu bölgeden istihdam edilmiş arkadaşlarımız dolayısıyla mutluyuz ve gururluyuz. Bu bölgenin en büyük mağazası bu. İnşallah çevre muhitlerde de bu büyüklükte mağazalar açacağız. CarrefourSA olarak bizim en büyük güçlerimizden bir tanesi müşterimize sahip çıkmamız ve çok iyi kampanyalarla hitap etmemiz. Dolayısıyla gerçekten bu mağazada da 10 bine yakın civarında uygun fiyatlı ürünümüz var. Çok agresif kampanyalarla bu bölgedeki rekabette kendimizi hissettiriyor olacağız" dedi. TÜKETİCİNİN CEBİNE FAYDA SAĞLAYACAK ŞEKİLDE İMKANLAR SUNUYOR OLACAĞIZ Amaçlarının tüketicinin cebine uygun kampanyalar yapmak olduğunu söyleyen CarrefourSA Süper-Gurme-Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ise, "Yeni mağazamızla hizmetinizdeyiz. Her türlü temel gıda ürünlerinin fazlasıyla CarrefourSA tecrübesiyle karşınızdayız. Aynı zamanda yeni süpermarket konseptimizi size burada sunmak istedik. Burada müşterilerimiz açısından en önemli fayda otoparklı, 1000 metrekare içerisinde hem taze sebze-meyve, et, şarküteri, balık, unlu mamulleri gibi her türlü ihtiyaçlarını bulabilecekleri gibi çeşitli ev gereçleriyle birlikte de ihtiyaç kalemlerini karşılayacakları bir adres olmak niyetindeyiz. CarrefourSA her zaman promosyonda adres oldu dolayısıyla yine İzmit'te de güçlü promosyonlarıyla tüketicinin cebine fayda sağlayacak şekilde onlara imkan sunuyor olacağız" diye konuştu.

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