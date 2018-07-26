CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor

İSTANBUL, (DHA)- Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte 25 yıldır hijyenik ve modern koşullarda canlı kurban satışı ve kurban kesimi ile kolili kurban satış hizmeti sunan CarrefourSA, hem marketlerinden hem de internet adresinden sipariş almaya başladı. Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında, müşterilerine veteriner gözetiminde canlı kesim, internetten sipariş ile adrese teslim ve kurban bağışı imkanı da sağlıyor.

CarrefourSA, Kurban Bayramı’na özel yüzde 100 yerli besiden oluşan kurban paketleriyle farklı seçenekler de sunuyor. Adana M1 CarrefourSA Hiper, Mersin Limonluk CarrefourSA Hiper, Bursa Nilüfer Orhaneli CarrefourSA Hiper ile İstanbul MaltepePark CarrefourSA Hiper’de canlı kurban satışı gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne (TOFD), İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na (İZEV) veya Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ’ne (BEDD) kurban bağış imkanı sağlanıyor.

VETERİNER GÖZETİMİNDE HİJYENİK KESİM