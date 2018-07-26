CarrefourSA, kurban siparişlerini almaya başladı

İSTANBUL (AA) - Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte 25 yıldır hijyenik ve modern koşullarda canlı kurban satışı ve kurban kesimi ile kolili kurban satış hizmeti sunan CarrefourSA, hem marketlerinden hem de carrefoursa.com adresinden sipariş almaya başladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı için sipariş almaya başlayan CarrefourSA, bu yıl, "1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi", "Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi" ve "Küçükbaş Karaman Kurban Paketi" olmak üzere üç farklı seçenek hazırladı.

Minimum 19 kilogramlık kemiksiz "1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketini" bin 225 lira, minimum "17 kilogramlık Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketini" bin 285 lira ve minimum "17 kilogramlık Küçükbaş Karamak Kurban Paketini" de bin 245 liradan 9 taksitle satışa sunan şirket, kurban paketini bayramın dördüncü günü teslim almak isteyenlere minimum "19 kilogramlık kemiksiz 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketini", bin 190 liradan satıyor.

Ayrıca kurban paketlerini Axess Kart ile satın almayı tercih edenlere 50 lira indirim sağlanıyor.