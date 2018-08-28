CarrefourSA, Kurban’da satışlarını yüzde 20 artırdı

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE organize perakende sektörü markası CarrefourSA, canlı kurban satışı ve koli kurbanlık satışlarında geçen yıla oranla yüzde 20’ye varan büyüme gösterdi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Türkiye’nin dört bir yanında 615 marketiyle üç farklı seçenek sunduğu koli kurbanlık satışlarının yanı sıra Adana M1, Mersin Limonluk, Bursa Nilüfer Orhaneli ve İstanbul MaltepePark’taki hipermarketlerinde canlı kurban satışlarını gerçekleştirdi. Sadece yerli besi kurbanların satışa sunulduğu CarrefourSA’da bu yıl da yoğun ilgi yaşandı.

Uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında hijyenik bir şekilde muhafaza edilen ve yüzde 100 yerli besili kurbanlıkların satıldığı CarrefourSA’da canlı kurbanlıkların satışlarında geçen yıla oranla tonaj olarak yüzde 11 büyüme sağlandı.

KOLİ KURBANLIKLARDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Kurban Bayramı kapsamında koli kurban tercih edenler için 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi ve Küçükbaş Karaman Kurban Paketi olmak üzere üç farklı seçenek sunan CarrefourSA, koli kurbanlık satışlarında adet bazında geçen yıla göre yüzde 20 büyüme sağladı.