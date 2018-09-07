CarrefourSA ve TOG'dan “Her Paket, Bir Miniğe Destek” Kampanyası

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile 3 Ekim'e kadar sürecek "Her Paket, Bir Miniğe Destek" kampanyasını başlattı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA okul alışverişinin güvenilir, kaliteli ve en uygun fiyatlı adresi olarak, TOG ile 3 Ekim'e kadar sürecek "Her Paket, Bir Miniğe Destek" kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında tüketiciler, marketlerden ya da carrefoursa.com üzerinden satın alacakları 20 veya 40 lira değerindeki kırtasiye paketleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA olarak her zaman toplum ve gelecek yararına çalışmalar yapmayı görev bildiklerini ve bu vesileyle TOG ile miniklere destek olmaktan çok mutlu olduklarını ifade etti.

İhtiyaç sahibi çocuklara katkıda bulunmak, eğitim masraflarına destek olmanın kendileri için gurur verici olduğunu ifade eden Kartallıoğlu, "Bu tür kampanyalara müşterilerimizin de ilgisi büyük. Eylül ayı ile birlikte okul alışverişlerini gerçekleştirmek için marketlerimizi ziyaret eden müşterilerin, kendi çocuklarının yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklar için de alışveriş yaptığını gözlemliyoruz. Destek kampanyaları ile öğrencilerimizin geleceği için sağladığımız katkıları daha da artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.