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CarrefourSA Yalıkavak'ta hizmette

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin organize perakende sektörünün öncü markalarından olan CarrefourSA, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki mağazasını yenileyerek hizmete açtı.

Nilüfer DEMİR / MUĞLA- BODRUM, (DHA)-TÜRKİYE'nin organize perakende sektörünün öncü markalarından olan CarrefourSA, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki mağazasını yenileyerek hizmete açtı. Açılışa katılan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, son bir yılda 53 market yatırımı gerçekleştirdiklerini, Ege ve Akdeniz bölgelerinde toplam 161 mağaza ile faaliyetlerine devam ettiklerine dikkat çekti.

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bin 100 metrekare alana sahip mağazasını yenileyerek, düzenlenen "Yaza merhaba" etkinliğiyle hizmete açtı. Açılışa CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve CarrefourSA SGM Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve vatandaşlar katıldı. Tasarruflu alışverişin adresi olmak ve tüketicilerini kaliteli, çeşidi bol, taze ve fiyatı uygun ürünlerle buluşturmak amacıyla market yatırımlarına devam CarrefourSA, yenilenen mağazasında çeşidi bol ve taze sebze-meyve ürünleri, kaynağı belli olan etlerin yer aldığı kasap ve şarküteri reyonu, lezzetli ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamuller, organik ürünler ve yöresel ürünlerin yanı sıra balkon-bahçe ürünleri ile deniz ve plaj ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmet vermeye başladı. CarrefourSA, 22 kişilik ekibin görev yaptığı Yalıkavak'taki yenilenen süpermarketinde sezonda 70-80 farklı balık türü ve deniz mahsulünün yer alacağı balık reyonunu da müşterilerinin hizmetine sundu.

DENİZDE DE HİZMET VERİYOR

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şarküteri, kasap, balık gibi müşterilerin taze gıda ihtiyacını karşılayan reyonların ön plana çıktığını belirtip, şunları söyledi:

"Yenilenen mağazamızdaki en önemli değişiklik balık reyonu oldu. Yaklaşık 70-80 balık türünü bu yaz sezonunda müşterilerimizle buluşturacağız. Ayrıca Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde sadece kara değil, denizde de varız. CarrefourSA mavi teknemiz ile Göcek koylarında müşterilerimize hizmet veriyoruz. Müşterimize Bodrum Yarımadası'ndaki toplam 19 mağazamızdan istifade edebilirler. CarrefourSA olarak bu bölgeye çok inanıyoruz. Bu bölgedeki yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Toplam 161 mağazaya ulaştık bu bölgede. Umarım önümüzdeki günlerde çok daha büyük bir CarrefourSA görmenin heyecanını yaşayacağız. Hedefimiz bu bölgede rakamsal olarak ifade etmek zor olsa da en az yüzde 30-40 büyümek. Türkiye genelinde ise şu anda CarrefourSA olarak 615 mağazamız ile hizmet veriyoruz. 615 mağazamızın tamamı hiper, süper mini-gurme tabir ettiğimiz formatlar altında. Hedefimiz ise CarrefourSA'yı doğduğumuz yer olan İstanbul'dan başlayarak, Anadolu'nun her yerine yaymak şeklinde olacak. 615 mağaza bizim için tabii ki yeterli değil, daha büyük bir CarrefourSA olmak yönünde gayretlerimiz var. Son dönemlerde yaptığımız hamlelerle mağaza sayımızı, metrekaremizi arttırıyoruz. Bundan da önemlisi mevcut mağazalarımızda verimliliğinizi daha üst seviyelere çıkarıp, müşteri trafiğimizi arttırıyoruz."

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