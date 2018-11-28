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Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 10:34 | Son Güncelleme

CarrefourSA’nın e-ticaret platformu carrefoursa.com, Fırsat Cuması'nda rekora imza attı.

Carrefoursa.com Fırsat Cuması'nda rekor kırdı

İSTANBUL, (DHA)- CarrefourSA’nın e-ticaret platformu carrefoursa.com, Fırsat Cuması'nda rekora imza attı. 23 Kasım Cuma günü saat 00.00 itibarıyla carrefoursa.com’un günlük trafiği, bir yıl önce düzenlenen Fırsat Cuması’na oranla 8, anlık trafiği 12 katına çıktı. İlk 1,5 saatte, 2017 Fırsat Cuması’nda gerçekleşen toplam satış geride bırakıldı.

ANLIK TRAFİK 12, TOPLAM SATIŞLAR 13,5 KAT ARTTI

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 23 Kasım Cuma günü düzenlediği Fırsat Cuması kapsamında e-ticaret platformu carrefoursa.com’da rekor üstüne rekor kırdı. Fırsat Cuması’nın gece 00.00’da başlamasıyla birlikte carrefoursa.com’un anlık trafiği, normal bir güne oranla 12 kat birden artarken ortalama günlük trafiği de, geçen sene düzenlenen Fırsat Cuması’na kıyasla 8 kat yükseldi.

GEÇEN SENEYE ORANLA YÜZDE 13.5 ARTTI

Alışverişini carrefoursa.com üzerinden yapmayı tercih edenlerin oturum süresi yüzde 51 artış gösterirken bir önceki yıla oranla 5 kat fazla yeni kullanıcı, alışveriş yaptı. Dönüşüm oranı da yüzde 127 artan carrefoursa.com, ilk 1,5 saatte, 2017 Fırsat Cuması’nda gerçekleşen toplam satışı geride bıraktı. Fırsat Cuması kapsamında gerçekleştirilen toplam satış ise geçen seneye oranla 13,5 katı artış gösterdi.

EN ÇOK DETERJANLAR TERCİH EDİLDİ

Müşteriler, Fırsat Cuması ile yüzde 50’ye varan indirimlerin sunulduğu ürün gruplarından en çok deterjanları tercih ederken deterjanları televizyonlar, ağız bakım ürünleri, yaş mamalar ve tıraş ürünleri izledi. İstanbul, Ankara ve İzmir’in dışında en çok alışveriş yapan iller; Adana, Bursa, Antalya, Gaziantep, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Konya ve Denizli olurken yoğun talep nedeniyle birçok fırsat ürünü, günün ilk saatlerinde tükendi.

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