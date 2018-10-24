CarrefourSA'da alışveriş, OPET'te yakıt kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - OPET, CarrefourSA ile hayata geçirdiği iş birliğiyle müşterilerine avantaj sunan yeni bir kampanya başlattı.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım'a kadar tüm CarrefourSA marketlerinde CarrefourSA Kart ile tek seferde 100 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, kampanyaya SMS ile dahil olduklarında 10 TL, OPET mobil uygulamasıyla katılımında da ek olarak 10 TL olmak üzere, toplam 20 TL yakıt puan kazanıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin "Carrefoursa-cep telefonu numarası-plaka-şifre" yazarak 6738'e SMS ile göndermeleri yeterli oluyor. SMS katılımında kullanılacak şifreler, CarrefourSA kasa fişlerinin altına basılı olarak verilecek.

SMS ile kampanyaya katılanların cep telefonlarına OPET tarafından 10 TL yakıt puan, ek olarak OPET mobil uygulaması ile 10 TL daha yakıt puan toplamda 20 TL yakıt puan yüklenecek.

Yakıt puanlar, kampanyaya dahil OPET istasyonlarında tek seferde yapılacak 175 TL ve üzeri benzin veya motorin alışverişlerinde geçerli olacak. Yakıt puanlar, 31 Aralık'a kadar kullanılabilecek.

