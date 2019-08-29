CarrefourSA’da kırtasiye sepeti 67,5 lira

İSTANBUL (AA)- Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul alışverişinde kaliteli ve güvenilir ürünleri, en uygun fiyat politikasıyla ailelerle buluşturuyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, anaokulundan üniversiteye kadar ihtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul alışverişi kapsamındaki çanta, kıyafet, ayakkabı, eşofman takımları, iç çamaşırı ve hatta öğrenci odasından sarf malzemeye, küçük ev aletlerinden pişirme aparatlarına kadar toplam bin 800 adet ürün, CarrefourSA’larda ve carrefoursa.com üzerinden müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Risk değerlendirmesine göre belirlenen ürünlerin Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporları CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından incelenip onaylandıktan sonra reyonlarda yer almasına izin veriliyor.

CarrefourSA marketlerinde ve Carrefoursa.com üzerinden satılan ürünler arasında en uygun fiyatlı okul çantası 27,99 TL’den, 8’li kurşun kalemler 2,50 TL’den, beslenme kabı 6,99 TL’den, mataralar 10.99 TL’den, kalemtıraş ve silgi seti 2,98 TL, cetvel seti 2,49 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.