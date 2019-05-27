CarrefourSA'da plastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, plastik poşet kullanımının ücretli hale gelmesiyle marketlerinde yılda 250 milyona varan poşet tüketimini yüzde 85 azalttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yılbaşı itibarıyla yürürlüğe giren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, marketlerindeki plastik poşet kullanımını yüzde 85 düşürdü.

- "Kişi başı aylık ortalama poşet tüketimi geriledi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Yatırım, İnşaat ve Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, "CarrefourSA olarak sahip olduğumuz sosyal sorumluluk bilinciyle plastik poşet kullanımının yasaklanmasını destekliyoruz. Her yıl marketlerimizde yaklaşık 250 milyona varan plastik poşet tüketim oranı, yasanın uygulanmaya başlamasıyla birlikte 4 ayda yüzde 85 azaldı. Geçen yıl, kişi başı aylık ortalama 100 plastik poşet tüketilirken, bu oran yasal düzenlemenin ardından 20’ye indi. Bu konuda müşterilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Sürecin hemen başında bir yandan kasalarımızdan konuya ilişkin bilgilendirmeler yaparken, müşterilerimize katlanabilir, yıkanabilir ve geri dönüşümlü olmak kaydıyla 10-12 farklı ürün sunmaya başladık." ifadelerini kullandı.