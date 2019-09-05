CarrefourSA’dan 10 milyon liralık yeni mağaza

İSTANBUL, (DHA) - CARREFOURSA, toplam 10 milyon liralık yatırımla Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper mağazasını açtı. 2 bin 700 metrekare alan üzerine kurulan mağaza, taze gıdadan mahzene, dünya mutfaklarından organik ürünlere kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmet verecek.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın Ataşehir’deki yeni hipermarketinin açılışını, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı yaptı.

İstanbul’un yaşam oranı yoğun olan ilçelerinden Ataşehir’in merkezinde, 10 milyon liralık yatırımla Metropol İstanbul bünyesinde hizmete giren CarrefourSA Hiper, taze gıda ürün grupları, vitamin ağacı, mahzen, dünya mutfakları, organik ürün grupları ve 70 kişi kapasiteli Lezzet Arası restoranıyla öne çıkıyor. Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper’de toplam 100 personel görev alıyor.

“ÇEVRE İLÇELERDEKİ MÜŞTERİLİMİZİ DE BEKLİYORUZ”

Açılışta konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Önemli bir yatırım yaptık. 100’e yakın yeni personel istihdamımız oldu, bu durum da bizim için çok mutluluk verici. Burada en uygun fiyat politikasını benimsiyoruz. Ataşehir’in mahalle esnafı kültürüne hizmet edecek bir mağaza işletmeye başladık. Bütün bölge halkını hatta çevre ilçelerdeki müşterilerimizi de bu yeni konseptimizi görmeye bekliyoruz” dedi.