CarrefourSA’dan 10 milyon liralık yeni mağaza

Açılışta konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Önemli bir yatırım yaptık. 100’e yakın yeni personel istihdamımız oldu, bu durum da bizim için çok mutluluk verici. Burada en uygun fiyat politikasını benimsiyoruz. Ataşehir’in mahalle esnafı kültürüne hizmet edecek bir mağaza işletmeye başladık. Bütün bölge halkını hatta çevre ilçelerdeki müşterilerimizi de bu yeni konseptimizi görmeye bekliyoruz” dedi.

“BU SENE 140 MİLYON LİRA HARCIYORUZ”

Şu ana kadar 53 ilde hizmet verdiklerini kaydeden Genel Müdür Kartallıoğlu, “Bugün 620’nin üzerine mağazayla hizmet veriyoruz. Sene sonunda 650 mağazaya kadar çıkmış olacağız. Bu sene yeni yatırımlarımıza yaklaşık 140 milyon lira harcıyoruz. Üstelik bu bütçeyi hem yeni mağazaya hem mevcut mağazalarımızı yenilemeye hem de dijital yatırımlara harcıyoruz. Ataşehir’deki bu yeni mağaza, bu konseptte açılan 5’inci mağazamız oldu. Mevcut olan eski mağazalarımızda da bu oluşumu yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Gelecek sene de önemli yatırımlarımız olacak” diye konuştu.

“YAZ KIŞ TAZE SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİ İLE BULUŞTURUYORUZ”

CarrefourSA’nın yeni nesil market anlayışı çerçevesinde esnaf dokunuşunu Ataşehir’e taşıdıklarının altını çizen Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, şöyle konuştu:

“Burası başta taze gıda ürünleri olmak üzere kaliteli ve güvenilir binlerce ürünün en uygun fiyat politikasıyla müşterilerle buluştuğu bir hipermarket. Bu vizyonla müşterilerimizi yaz kış taze sebze meyve ürünleri ile buluşturuyoruz. Sezonun açılmasıyla birlikte ürün yelpazesi geniş balıkçılar çarşısını Ataşehir’e taşıdık, müşterilerimize 100 farklı çeşit balık sunmaya başladık. Kırmızı ette de en iyi fiyat garantisiyle hijyen ve kalite denetimlerinin veteriner hekimler tarafından yapıldığı, kaynağı belli yüzde 100 yerli besi et ürünlerini reyonlarımıza getirdik. Organik ekmek çeşitlerinden günlük taze tatlılara, tuzlu pastalarından geleneksel unlu mamullere kadar birçok çeşidi kendimizi pişirip fırınlarımızdan reyonlara ulaştırmaya başladık. Tat müdavimlerini unutmadık, peynirden zeytine, sucuktan Kayseri pastırmasına, ithal ve yöresel lezzet seçenekleri ve daha birçok farklı lezzete kadar onlarca çeşidi Müdavim Şarküteri’ye taşıdık. Bir diğer yeni reyonumuz Mezeci’de şakşukadan haydariye, içli köfteden acılı ezmeye, favadan patlıcan salatasında kadar 80’e yakın meze çeşidi sunuyoruz. Bunların yanı sıra dünya mutfaklarından seçme lezzetler ve Japon Mutfağının 2 bin 500 yıllık efsane lezzeti sushiyi sipariş üzerine hazırlayarak taze taze müşterilerimize ulaştırabiliyoruz.”