İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, 3 Ekim’e kadar marketlerinden ya da carrefoursa.com adresinden yapılacak her 40 lira ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 lirasını UNICEF’in "Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme" çalışmalarına aktaracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, okul alışverişinin güvenilir, kaliteli ve en uygun fiyatlı adresi olarak 2015 yılından bu yana işbirliği gerçekleştirdiği UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin yürüttüğü "Bu Yük, Çocuklara Büyük" kampanyasına destek vererek tarımda mevsimlik çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlıyor.

"Bu Yük, Çocuklara Büyük" kampanyası ile CarrefourSA, 3 Ekim’e kadar marketlerinden ya da carrefoursa.com adresinden yapılacak her 40 lira ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 lirasını UNICEF’in "Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme" çalışmalarına aktaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, 2015 yılından bu yana UNICEF'le iş birliği içinde olduklarının vurgulayarak, tarım sektöründe mevsimsel işçiliğin, yüz binlerce aile için büyük bir geçim kaynağı anlamına gelirken iç piyasadaki ekonomik hareketlilik adına önemli bir faktör olarak karşılarına çıktığını kaydetti.