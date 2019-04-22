CarrefourSA'dan ramazanda dört farklı koli seçeneği

CarrefourSA'nın 71,65 TL yerine yüzde 47 indirimle 37,90 TL'den sunduğu klasik kolide 1 litre Sırma Ayçiçek Yağı, 1 kilogram Baharım Osmancık Pirinç, 1 kilogram Birlik Kırmızı Mercimek, 1 kilogram Torku Pilavlık Bulgur, 500 gram Birlik Buğday, 500 gram Lipton Doğu Karadeniz Çay, 830 gram Tukaş Domates Salçası, 500'er gram 2 adet Birlik Burgu Makarna, 54 gram Bizim Mutfak Mercimek Çorbası, 6'lı Bizim Tavuk Bulyon, 750 gram Efsina Tuz, 1 adet Kentoın Sakızlı Muhallebi, 1 Litre Coca Cola Zero ve 1 Litre Yedigün Portakallı Gazoz olmak üzere toplam 15 farklı ürün yer alıyor.

Klasik Ramazan Kolisi'nde 15, Süper Ramazan Kolisi'nde 23, Mega Ramazan Kolisi'nde 26 ve Lüks Ramazan Kolisi'nde ise 35 farklı ürün bulunuyor.

CarrefourSA'nın açıklamasına göre, koliler, "Klasik Ramazan Kolisi", "Süper Ramazan Kolisi", "Mega Ramazan Kolisi" ve "Lüks Ramazan Kolisi" olmak üzere 37,90 TL ile 119,90 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, Ramazan Ayı'na özel her bütçe için oluşturduğu dört farklı koliyi müşterileriyle buluşturuyor.

Şirket, süper koliyi 110,75 TL yerine 64,90 TL'ye, mega koliyi 130,30 TL yerine 82,90 TL'ye, lüks koliyi ise 214,25 TL yerine 119,90 TL'ye satışa sunuyor. Süper, mega ve lüks kolileri Axess ile satın alanlara ekstra yüzde 10 indirim veriliyor.

CarrefourSA Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile sevdiklerine hediye almak isteyenlere de farklı seçenekleri tercih etme imkanı sağlanıyor.

