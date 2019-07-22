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CaseCampus Girişimcilik Programı altıncı dönemini tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Akbank ve Endeavor Derneği işbirliğiyle oluşturulan genç girişimcilik programı CaseCampus, bu dönem programa katılan 75 üniversiteli ve yeni mezun genç ile birlikte toplamda 432 mezun verdi.

CaseCampus Girişimcilik Programı altıncı dönemini tamamladı

İstanbul, 22 Temmuz (DHA) - Akbank ve Endeavor Derneği işbirliğiyle oluşturulan genç girişimcilik programı CaseCampus, bu dönem programa katılan 75 üniversiteli ve yeni mezun genç ile birlikte toplamda 432 mezun verdi.
Gençleri girişimci olma yolunda destekleyerek ülke ekonomisi için ürettikleri değeri artırmalarını hedefleyen bir girişimcilik öğrenim programı olan CaseCampus, girişimcilikle ilgilenen potansiyeli yüksek gençleri destekliyor.
Katılımcılar program boyunca, Türkiye’den son yıllarda çıkmış ve dünyaya açılmış başarılı girişimlerin vaka çalışmaları aracılığıyla şirketlerin büyüme aşamasında yaşadığı ikilemleri girişimcilik akademisyenleri önderliğinde inceleyip, bu ikilemlere alternatif çözümler arıyor.
Bu yıl dört günlük bir bootcamp programı (acemi eğitim programı) olarak düzenlenen program boyunca katılımcılar, girişimci düşünce yapısına yönelik atölyeler ve eğitimlerle girişim dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Program, girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen öğrencileri ve genç mezunları yenilikçi bir öğrenim ve networking ortamında başarılı Endeavor girişimcileriyle bir araya getirdi.
CaseCampus’e bu dönem katılan gençlerle birlikte toplamda 450’ye yakın genç CaseCampus’ten mezun oldu. Mezunların 60’ı program süresince ya da sonrasında kendi girişimini başlatarak CaseCampus ile girişimcilik yolunda ilk adımlarını attılar.
CaseCampus 2019 programına mühendislik ve iktisadi ve idari bilimler öğrencilerinin ilgisi büyüktü. Katılımcıların yüzde 37’sini mühendislik bölümleri, yüzde 47’sini iktisadi ve idari bilimler bölümleri, kalan yüzde 16’sını ise başka bölümlerden gelen öğrenciler oluşturdu. Program dahilinde katılımcılar, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin girişimcilik akademisyenleri ile atölyelerde yer alma, başarılı girişimci ve yatırımcıların yer aldığı panelleri dinleme, rol modeli Türk girişimcilerin vaka çalışmaları ile farklı ikilemleri bir girişimci gözüyle değerlendirme imkanından yararlandırlar.
Program, 11 Temmuz’da fikirden iş modeline geçiş aşamalarına odaklanan egzersizlerle başladı. Dört günlük süreç boyunca Başak Taşpınar Özdeğim (Armut), Efecan Erdur (Kolay IK), Civan Batuhan Orhan (Kolektif House), Melis Güçtaş (Modacruz) ve Tarkan Anlar (Scotty) gibi Türkiye’nin önde gelen girişimcileri ile söyleşiler düzenlendi.
iyzico COO’su Orkun Saitoğlu ve Keiretsu Forum’dan Emir Uzunoğlu’nun da katılımcılar arasında yer aldığı programda ayrıca eski dönemlerden mezun olup kendi işlerini kuran Burak Sönmez (Glocalzone), Erdem Lafcı (The Apps) ve Serkan Türkoğlu (Tarifebilir) da bir panel ile programa katıldı.
Katılımcılar, program sonrasında da destekleniyor
Mezun olmaya hak kazanan girişimciler, Akbank ve Endeavor Derneği’nin inisiyatifiyle, program sonrasında girişim ekosistemindeki startuplar, yatırımcı kurumlar, Akbank ve diğer temsilcilerde staj ve iş fırsatlarına yönelik olarak değerlendirmeye alınıyorlar. Bunun yanı sıra kendi girişimini kurmuş olan mezunlar, 2019 Sonbahar döneminde uygulanacak yoğun mentorluk ve eğitim programı StartupCampus için de değerlendirmeye alınacaklar. (Fotoğraflı)

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