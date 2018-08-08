İSTANBUL (AA) - Casper'ın Helio P60 işlemcili yeni akıllı telefonu VIA A3 Plus n11.com'da 2 bin 639 liradan satışa sunuldu.

n11.com'un açıklamasına göre, Casper’ın gücünü MediaTek'in yeni nesil işlemcisi Helio P60’dan alan yeni akıllı telefonu Casper VIA A3 Plus, n11.com’da satışa açıldı.

6 GB RAM kapasitesiyle ses getiren cihaz, 64 GB hafıza ve MicroSD kart desteğinin yanı sıra 1080 x 2246 çözünürlük sunan 19:9 görüntü oranına sahip 6.2 inç boyutlu IPS Incell teknolojili çentikli ekranıyla da dikkati çekiyor. VIA A3 Plus, n11.com’da 2 bin 639 TL'den satışa sunuluyor.

Android 8.1 ile açılan VIA A3 Plus, 16 Megapiksel ve 5 Megapiksel olmak üzere 2 arka kamera ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise 16 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera ve IR kamera yer alıyor.

Kızılötesi kamera desteği, her ortamda yüz tanıma desteği sunan cihazı 3000 mAh batarya taşıyor.

