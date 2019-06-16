Castrol Ford Team Türkiye, Eskişehir Rallisi'ni zirvede tamamladı

İSTANBUL (AA) - Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Kupası'nın Türkiye ayağı Eskişehir Rallisi'ni zirvede tamamladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü yarışı ve aynı zamanda Avrupa Ralli Kupası'nın da (ERT) bir ayağı olan uluslararası yarış, 13-15 Haziran'da Eskişehir'de gerçekleşti. Asfalt etaplarda yapılan rallide, 59 araç ve 118 pilot kıyasıya mücadele etti.

Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan şampiyonanın en iddialı ekibi Murat Bostancı & Onur Vatansever ikilisi, Eskişehir Rallisi’nde genel klasman birinciliğini ve Power Stage'i kazanarak sezonun ilk 3 yarışı sonrası "2019 Pilotlar & Co-pilotlar Şampiyonluğu" yolunda liderliklerini korudu.

Rallinin ikinci gününde son derece değişken hava şartları ve yağmur sebebiyle takımların lastik seçimleri, yarışın kazananını belirlemede önemli rol oynadı. Castrol Ford Team Türkiye, aldığı teknik destek ile şampiyonluk yolunda önemli bir sınavı başarı ile atlattı.