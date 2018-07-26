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Castrol Ford Team Türkiye, WRC rallisine hazır

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

Avrupa Şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye, WRC'nin en hızlı toprak rallisi Finlandiya için hazır

İSTANBUL (AA) - Avrupa Şampiyonu unvanına sahip tek Türk ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında kabul edilen Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC) mücadelesini sürdürüyor.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye, 26-29 Temmuz tarihleri arasında WRC'nin 8. ayağı olan ve toplam 23 etaptan oluşan Neste - Finlandiya Rallisi'nde başarı peşinde koşacak.

Bu yıl 26-29 Temmuz tarihleri arasında koşulacak WRC'de sezonun 8. yarışı olan ve dünyanın en hızlı toprak rallisi olarak kabul edilen Neste - Finlandiya Rallisi aynı zamanda yapıldığı bölgeden dolayı 1000 Göller Rallisi olarak da biliniyor.

Toplam 23 etaptan oluşan zorlu rallide, 104 ekibin start alması beklenirken, Finlandiya'nın orta bölgesinde ormanlık bir arazide yer alan ve göller arasına gömülmüş zorlu etaplar, daha önceki senelerden ralli severlerin oldukça alışık olduğu uzun ve yüksek zıplamalara da ev sahipliği yapacak.

Son olarak mayıs ayında yapılan Vodafone Portekiz Rallisi'nde mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye'de Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda (JWRC) mücadelesini sürdüren Buğra Banaz - Burak Erdener ikilisi zorlu yarışı 14 pilot arasından 4. sırada tamamlarken, WRC2 kategorisinde ise Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi ilk 10 içinde yer almayı hedeflediği rallide toplamda 17 ekip arasında 11. sırada yer almıştı.

Castrol Ford Team Türkiye, Neste Finlandiya Rallisi'nde bu yıl 2 ekiple mücadele edecek. Murat Bostancı - Onur Vatansever ikilisi rekabetin en üst düzeyde olduğu WRC2 kategorisinde, ödüllü EcoBoost motora sahip 4x4 Fiesta R5 ile mücadele ederken, Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi ise Ford’un yılın motoru ödüllü EcoBoost benzinli motor teknolojisine sahip 4x2 Fiesta R2T ile Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) yarışacak.

- " Finlandiya Rallisi'nde mücadele ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, "Castrol Ford Team Türkiye olarak, motorsporları dünyasının adeta zirve yarışlarından biri olan Finlandiya Rallisi'nde mücadele ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. 2018 sezonunu, Dünya Ralli Şampiyonasını tanıma ve test etme yılı olarak görüyoruz. Uzun vadeli planlarımıza ulaşma yolunda burada elde edeceğimiz tecrübeler bizim için çok değerli. Sezonu Fransa'daki Tour De Corse - Corsica Rallisi ile açmış ve mayıs ayında da Vodafone Portekiz Rallisi'ne katılmıştık. Şimdi de Finlandiya'da mücadelemize devam ediyoruz ve ay yıldızlı bayrağımızı burada da gururla dalgalandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Castrol Ford Team Türkiye Ford Otosan

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