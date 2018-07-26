Castrol Ford Team Türkiye, WRC rallisine hazır

İSTANBUL (AA) - Avrupa Şampiyonu unvanına sahip tek Türk ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında kabul edilen Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC) mücadelesini sürdürüyor.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye, 26-29 Temmuz tarihleri arasında WRC'nin 8. ayağı olan ve toplam 23 etaptan oluşan Neste - Finlandiya Rallisi'nde başarı peşinde koşacak.

Bu yıl 26-29 Temmuz tarihleri arasında koşulacak WRC'de sezonun 8. yarışı olan ve dünyanın en hızlı toprak rallisi olarak kabul edilen Neste - Finlandiya Rallisi aynı zamanda yapıldığı bölgeden dolayı 1000 Göller Rallisi olarak da biliniyor.

Toplam 23 etaptan oluşan zorlu rallide, 104 ekibin start alması beklenirken, Finlandiya'nın orta bölgesinde ormanlık bir arazide yer alan ve göller arasına gömülmüş zorlu etaplar, daha önceki senelerden ralli severlerin oldukça alışık olduğu uzun ve yüksek zıplamalara da ev sahipliği yapacak.

Son olarak mayıs ayında yapılan Vodafone Portekiz Rallisi'nde mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye'de Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda (JWRC) mücadelesini sürdüren Buğra Banaz - Burak Erdener ikilisi zorlu yarışı 14 pilot arasından 4. sırada tamamlarken, WRC2 kategorisinde ise Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi ilk 10 içinde yer almayı hedeflediği rallide toplamda 17 ekip arasında 11. sırada yer almıştı.