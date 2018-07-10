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Çatalca'ya 30 milyon dolarlık medikal yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton: - "Çatalca'da yeni fabrika için 30 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Sonbaharda hizmete girmesi planlanıyor" - "Bu yıl için hedeflediğimiz ciro 270 milyon lira, 2019 yılı için hedeflenen ciro ise 360 milyon lira"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Girişimsel kardiyoloji alanında faaliyet gösteren Alvimedica'nın Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, "Çatalca'da yeni fabrika için 30 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Sonbaharda hizmete girmesi planlanıyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Alaton, İtalya Torino'daki fabrika tam kapasite çalıştığından, kapasite artırmak için yeni fabrikanın Çatalca'ya açılmasının planlandığını ve böylece medikal teknolojinin Çatalca'ya transfer edileceğini söyledi.

Alaton, "Çatalca'da yeni fabrika için 30 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Sonbaharda hizmete girmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl cirolarının 200 milyon lira olduğunu belirten Alaton, "Bu yıl için hedeflediğmiz ciro 270 milyon lira, 2019 yılı için hedeflenen ciro ise 360 milyon lira." açıklamasında bulundu.

Alaton, tıbbı cihazlar alanında katma değeri yüksek, hacmi küçük olan ileri teknoloji sahip ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu tür ürünlerin ihracatının teşvik edilmesinin ülke ekonomisine katkısı büyük olacaktır. Türkiye'deki stent pazarının büyüklüğü 120 milyon dolar ve bu ürünlerin neredeyse tamamı ithal ediliyor. 2018'de bu alanda yerli üretime koruma gelmesi bekleniyor. Dünyadaki stent pazarı ise, 10 milyon adet üzerinden, 8 milyar dolar civarında seyrediyor." diye konuştu.

Türkiye'de üniversitelerin geliştirdikleri ürünlerinden pay alarak gelirlerini artırmaya başladıklarının altını çizen Alaton, "Böylece bütçelerine katkı sağlayarak ileride yapacakları yeni projelere kaynak bulabilecekler. Üniversiteler devlet katkısının yanı sıra bu tür ek kaynaklarla olanaklarını genişletme imkanı bulabilmektedirler. Dünya genelinde bu tür bir trend yaygınlaşmaktadır." dedi.

Alaton, "9 Eylül Üniversitesi ile birlikte bu konuda Türkiyede ilk adımları atıyoruz. Üniversiteler bünyelerinde geliştirdikleri ürünlerin ticarileşmesinin önemini fark ediyorlar. Buna bir anlamda zihinsel dönüşüm de diyebiliriz." açıklamasında bulundu.

- "Tıbbi innovasyonda bir ürünün fikirden ürün aşamasına gelmesi 4-7 yıl sürüyor"

Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Alaton, tıbbi innovasyonda bir ürünün fikirden ürün aşamasına gelmesinin 4-7 yıl sürdüğünü belirtti.

Alaton, bu sebeple tıbbi innovasyona yatırım yapmanın özel bir destek istediğini, kısa vadeli değil geleceğe dönük yatırımlar olarak bakmak gerektiğini, kısa vadede dönüş olmasa da, ürün aşamasına geldikten sonra uzun ve sağlıklı bir dönüş söz konusu olduğunu söyledi.

Dünyada ortalama yaşam süresinin her geçen gün artması, Çin gibi kalabalık ülkelerde refah seviyesinin yükselmesi ve gelişen teknoloji ile daha ucuz fiyatlarla tedavi olunabilme imkanı inovatif teknolojilere yön verdiğini belirten Alaton, şunları kaydetti:

"Yaşlanan nüfus ve sağlıksız besin tercihleri kanserde ve kardiyovasküler hastalıklarda artışa neden olmakta, bilim adamlarını bu alanlarda inovasyon yapmaya yönlendirmektedir. En yaygın olarak yenilikçi teknolojinin kullanıldığı alanlar ise Onkoloji (kanser),Kardiyovasküler, Antibiyotiklere karşı direnç geliştirme, Nöroloji (Alzheimer, Parkinson) ve Nadir görülen hastalıklar."​

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Anahtar Kelimeler:
Alvimedica'nın Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton

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