Çatalca'ya 30 milyon dolarlık medikal yatırım

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Girişimsel kardiyoloji alanında faaliyet gösteren Alvimedica'nın Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, "Çatalca'da yeni fabrika için 30 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Sonbaharda hizmete girmesi planlanıyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Alaton, İtalya Torino'daki fabrika tam kapasite çalıştığından, kapasite artırmak için yeni fabrikanın Çatalca'ya açılmasının planlandığını ve böylece medikal teknolojinin Çatalca'ya transfer edileceğini söyledi.

Alaton, "Çatalca'da yeni fabrika için 30 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Sonbaharda hizmete girmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl cirolarının 200 milyon lira olduğunu belirten Alaton, "Bu yıl için hedeflediğmiz ciro 270 milyon lira, 2019 yılı için hedeflenen ciro ise 360 milyon lira." açıklamasında bulundu.

Alaton, tıbbı cihazlar alanında katma değeri yüksek, hacmi küçük olan ileri teknoloji sahip ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu tür ürünlerin ihracatının teşvik edilmesinin ülke ekonomisine katkısı büyük olacaktır. Türkiye'deki stent pazarının büyüklüğü 120 milyon dolar ve bu ürünlerin neredeyse tamamı ithal ediliyor. 2018'de bu alanda yerli üretime koruma gelmesi bekleniyor. Dünyadaki stent pazarı ise, 10 milyon adet üzerinden, 8 milyar dolar civarında seyrediyor." diye konuştu.