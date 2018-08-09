BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Elektrik Dağıtım Şirketi'nin (UEDAŞ) ortak olduğu 'EnergyShared' isimli Ar-Ge projesiyle tüketiciler, gelecekte yaygınlaşacak çatı tipi güneş panelleri ile temiz enerji üreterek depolayacak, ürettikleri ve tükettikleri enerjiyi mobil uygulama ile izleyecek ve serbest piyasa içerisinde alım satım yapabilecek.

Limak Holding bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'te faaliyet gösteren Cardtek firmasının öncülüğünde kurulan konsorsiyumda, yenilenebilir enerji alanında Ar-Ge projesine imza atmaya hazırlanıyor. 'EnergyShared' (Paylaşılan Enerji) ismini taşıyan projede evlere çatı tipi güneş panellerinin kurulması hedefleniyor. Bu paneller ile enerji üretimi, depolama, etkin enerji kullanımı veya satışı imkanı, talep yönetimi ve enerji paylaşımı için kontrol ve izleme sistemi gibi akıllı altyapı gereksinimleri tek bir sistemde ortaya konacak. Projenin ana ortakları arasında UEDAŞ, Cardtek ve EMT Kontrol yer alırken, Kanadalı GreenPowerLabs ve Avusturyalı AIT de projeye katkı sunacak. TÜBİTAK tarafından da onay verilen projeye, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) yerel piyasa mevzuatı konusunda destekte bulunuyor. EUREKA İnovasyon Günü 2018 etkinliğinde sergilenerek büyük ilgi toplayan proje, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'te yapılan Kick-off toplantısı ile resmi olarak başladı. EnergyShared projesi, Ar-Ge destek programlarından biri olan EUROGIA başlığı altında yer alıyor ve Türkiye'nin konsorsiyum başkanlığında yürütülen ilk enerji projesi olma özelliğini taşıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI PİYASAYA ENTEGRE EDİLECEK

Proje ile 4 farklı platformun ortak çalışması hedefleniyor. Buna göre; Konut Platformu, Mikro Market Yönetimi, Finans Platformu ve Dağıtım Yönetim Platformu bir araya getirilerek akıllı enerji yönetimi ortaya konulacak. Uygulamayla birlikte tüketiciler anlık enerji tüketimlerini takip edebilecek, sunulan tüketim tahminleme özelliği ile ay sonunda dağıtım şirketi tarafından kesilecek fatura bilgisini görebilecek ve böylece enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması konusunda yönlendirilmiş olacak. Ayrıca güneş enerjisi üretim ve depolama kabiliyetleri sayesinde temiz enerji üretimi desteklenecek.

