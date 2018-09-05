"Çatı tipi uygulamalar enerji hedefini güçlendiriyor"

Apartmanlarda bulunanlar dahil, konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması için başvuruların artık tercihe göre TEDAŞ'a veya bölgedeki dağıtım şirketine yapılabileceğini belirten Kaleli, "0-10 kilovat (kW) çatı tipi güneş enerji sistemlerinin kuruluşunun kolaylaştırılması için yapılan mevzuat değişikliği, yenilenebilir enerji kaynaklarından en ucuz, en kolay uygulanabilen ve en yaygın olan güneş enerjisinin, ülkemiz enerjisi için çözüm olma hedefini güçlendiren bir gelişmedir. 10 kW ve altında güçteki çatı tipi güneş enerji sistemlerinin kuruluşunda TEDAŞ proje onayı ve kabul işlemlerindeki yetkisi, bölgelerdeki elektrik dağıtım şirketlerine de verildi." diye konuştu.

Kaleli, AA muhabirine, çatı ve cephe uygulamalı mikro ölçekli lisanssız güneş enerji santralleriyle ilgili yayımlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ni değerlendirdi.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, "10 kilovata kadar çatı tipi güneş enerji sistemlerinin kuruluşunun kolaylaştırılması için yapılan mevzuat değişikliği, ülkemiz enerjisi için çözüm olma hedefini güçlendiren bir gelişmedir." dedi.

- Çatı ve cephe uygulamalarında aylık mahsuplaşma

Kaleli, yeni yapılacak çatı ve cephe güneş enerjisi uygulamalarının tamamen öz tüketim amaçlı hale getirilebilmesi için mevcut durumda saatlik bazda yapılan mahsuplaşmanın aylık bazda yapılabilmesi için de taslak çalışmaların tamamlandığını aktararak, "Kısa süre içerisinde bu güzel haberin de açıklanması bekleniyor." dedi.

Kaleli, ayrıca mahsuplaşma süresinin aylık olarak belirlenmesi ile üretilen fazla elektriğin şebekeye verilmesi, ihtiyaç halinde şebekeden bu elektriğin çekilerek kullanılması ve bu alışverişin aylık bazda hesaplanmasının, maliyeti düşürücü etkisinin yanında uygulamayı etkin ve verimli kılacak önemli bir gelişme olduğunu anlattı.

- Güneş enerjisi yaygınlaşmalı

Toplam kurulu gücün yaklaşık yüzde 45’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığına ve yenilenebilir enerjide yaygınlaşması gereken rüzgar, güneş ve jeotermalin toplam oranının henüz yüzde 15’lerin altında olduğuna işaret eden Kaleli, "Güneş enerjisinin yerelden gelişerek tüm ülkeye yayılması artan oranda bir değere sahip." ifadesini kullandı.

Kutay Kaleli, geçen yıl toplam elektrik kurulu gücünün 6 bin 703 megavat arttığına değinerek, "2017 yılı sonunda kurulu gücümüzün yüzde 32’si hidrolik enerji, yüzde 27,2’si doğalgaz, yüzde 21,9’u kömür, yüzde 7,6’sı rüzgar, yüzde 4’ü güneş, yüzde 1,2’si jeotermal ve yüzde 5,9’u ise diğer kaynaklardan oluştu." bilgisini verdi.

