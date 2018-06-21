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Çatı üstünde üretilen elektrik için alım fiyatları belirlendi

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 07:54 | Son Güncelleme

Yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEK) dayalı çatı ve cephe sistemlerinden üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin alım fiyatına yönelik düzenleme yayınlandı.

İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEK) dayalı çatı ve cephe sistemlerinden üretilen ihtiyaç fazlası elektriğin alım fiyatına yönelik düzenleme yayınlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile bu bedel elektrik abonelerinin, "kendi abone gruplarına ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli" olarak belirlendi. Karara göre, düzenleme bugünden itibaren çağrı mektubu almaya hak kazanan ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girecek YEK destekleme mekanizmasına kapsamındaki üretim tesisleri için 10 yıl süre ile geçerli olacak.
Bakanlar Kurulu kararında şöyle denildi:
"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanan ve 31 Aralık 2020 tarhine kadar işletmeye girecek olan YEK Destekleme Mekanizması'na tabi üretim tesislerinden, kurulu gücü bağlantı anlaşması sözleşme gücü ile sınırlı olmak üzere, mesken aboneleri için 10 kilowata kadar (10 kW dahil), ticarethane, sanayi, tarımsal sulama ve aydıntalma aboneleri için ise 1,000 kilowata kadar (1,000 kW dahil) yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile uygulanır. Uygulamaya dair gerekli düzenlemeler Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı ve EPDK tarafından yürütülür."

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