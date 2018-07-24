Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi

RİZE (AA) - Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Çay Araştırma Merkezi, Türk çayının gelişmesinde çok doğru bir proje. Bu projenin sonuçları ülke ekonomisine ciddi faydalar sağlayacaktır." dedi.

Erdoğan, Çayeli ilçesinde kurulan Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (ÇAYMER), "Çay Araştırma ve Uygulama Projesi" sonuç toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen proje ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası iş birliğinde önemli bir merkezi Türk çayının hizmetine kazandırdıklarını belirtti.

Çay sektörünün geliştirilmesi için 10 milyon avro değerinde bir çalışma ortaya koyduklarını ifade eden Mehmet Erdoğan, yaklaşık 10 yıllık zorlu sürecin ardından merkezde çay ürünlerinin çeşitlendirilmesini test edeceklerini, merkezin tam olarak 1 Ağustos'tan itibaren hizmete gireceğini söyledi.

Erdoğan, Çin'in dünya pazarında en büyük çay üreticisi olduğuna değinerek, "Yaklaşık 90 çeşit çay üretiyorlar. Çok değişik alanlarda tarladan bardağa kadar süreci yakından takip ederken 600 civarında üretim çeşitliliği yapmışlar. Çay bitkisinde 100'ün üzerinde yeni klonlar elde etmişler. Bütün dünyaya çay satıyorlar. Bütün dünyanın tüketeceği çayı üretmeye talip hale gelmişler. Çay sektöründe 6 milyon insan çalışıyor. Bu sayıyı 50-60 milyon seviyelerine çıkarma imkanları var. Bu 1400 yıllık çay geleneğinden kaynaklanıyor. Çin'de son dönemde 17 tane çay araştırma merkezi kuruldu. Yağmur ve akarsu durumuna göre sektör yönlendirmesi yapılıyor." diye konuştu.