FİNANS

"Çay bardağına sığmayan" kirazlar yarıştı

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

Lapseki ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen şenlikler kapsamında düzenlenen yarışmada, iki ayrı kategoride ilk üçe giren kiraz üreticilerine para ödülü verildi - Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçede yetiştirilen kirazların büyüklüğünü göstermek için çay bardağıyla test yaptı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, belediyenin düzenlediği yarışmaya çay bardağına sığmayan büyüklüklerde yetiştirdikleri kirazlarla katılan üreticilerden dereceye girenler ödüllendirildi.

Lapseki Belediyesince bu yıl 34'üncüsü organize edilen Kiraz Şenlikleri kapsamında, "Ziraat 900" ve "diğerleri" olarak iki kategoride yarışma yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker ve bir grup ziraat mühendislerinden oluşan jüri, üreticiler tarafından yetiştirilen kirazları tat, aroma, büyüklük, ağırlık, dayanıklılık ve görsellik ölçütleriyle değerlendirdi.

Ziraat 900 kirazında Nagihan Şen birinci, Samet Şen ikinci, Sedat Yılmaz üçüncü oldu. Diğer kategoride ise birinciliği Cihat Gündüz, ikinciliği Muammer Okutucu, üçüncülüğü Nagihan Okutucu elde etti. Birincilere 2 bin 500'er, ikincilere bin 500'er, üçüncülere de biner lira ödül verildi.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu meyvenin üretiminde iddialı ilçelerden birinin Lapseki olduğunu söyledi.

Yılmaz, Ziraat 900 cinsi kirazın ihraç ürünü olduğunu belirterek, "Yaklaşık 9 bin dönüm arazide 200 bin ağaç var. Bu seneki rekoltemiz biraz düşük olmasına rağmen 7 bin ton civarı ürün oldu. Bunun bir çoğu İngiltere, Almanya ,Ukrayna, Rusya gibi ülkelere, Orta Doğu'ya ihraç ediliyor." dedi.

Kirazlardan birini alıp çay bardağının içine sığmadığını gösteren Yılmaz, "Her fırsatta ilçemizde yetişen kirazın ne kadar iri olduğunu söylüyorum. Sizlerin önünde de çay bardağına girmeyen kirazı test ettik." diye konuştu.

- "Uluslararası piyasada 'Türk yıldızı' olarak biliniyor"

Jüri başkanı Prof. Dr. Şeker de Lapseki'de kirazın yanı sıra şeftali, nektarin gibi sert çekirdekli meyvelerin yüksek kalitede yetiştiğini anlattı.

Ziraat 900'ün, uluslararası piyasada "Türk yıldızı" olarak bilindiğini aktaran Şeker, şunları kaydetti:

"İhracat kalitesi çok yüksek olan bir ürün. Dünyada en yüksek taze meyve fiyatına sahip olabilen bir ürün. Kalitesi çok yüksek bir ürün. Kirazda kalite denilince en başta irilik gelir. Olabildiğince iri olması istenir. Dolayısıyla iri olan kirazlar iyi para ediyor. Diğer taraftan renk önemli bir faktör. Yine meyvenin sert etli olması, diğer taraftan kiraz, sapıyla bütünleşmiş bir ürün. Diğer taraftan da tat ve aroma özellikleri önemli bir faktördür. Bu parametreleri dikkate alıp, bize teslim edilen ürünlerde derecelendirme yaptık. Bunlara verdiğimiz puanlarla da dereceye giren üreticilerimizi belirledik."

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çanakkale kiraz meyve üretici yarışma

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