"Çay Bardaktan Taşıyor" paneli

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türk çayının kalitesinin yükseltilerek uluslararası standartlarda ve yaygın biçimde pazarlanmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Salonu'nda düzenlenen "Çay Bardaktan Taşıyor" panelinde yaptığı konuşmada, firmaların, ÇAYKUR, borsalar, üniversiteler, kamu ve özel sektör iş birliğinde güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu çalışmalarla sektörün oturmaya başladığını belirten Hacısalihoğlu, şunları söyledi:

"Türk çayının kalitesinin yükseltilerek uluslararası standartlarda ve yaygın biçimde pazarlanmasının sağlanması gerekiyor. Bu doğrultuda elbette çeşitli çalışmalar yapılıyor. TTSO olarak Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan ve Gürcistan'daki ticaret odalarıyla 'Çay Yolu' adı verilen projeyi bu yıl yürütmeye başladık. Bu projede asıl amacımız, Türk çayının o ülkelerde ve daha geniş bir alanda tanıtılmasıdır. Kalitesinin yükseltilerek, AB standartları alınarak çayımızın piyasaya sürülmesi için altyapının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Avrupa'nın çay alışkanlığı farklı, Türk çayını onlara kabul ettirmeliyiz. Onlardan da bir şeyler alarak çayı daha fazla katma değer sağlayacak bir duruma getirmemiz gerekiyor."