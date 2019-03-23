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"Çay Bardaktan Taşıyor" paneli

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 21:25 | Son Güncelleme

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu: "Türk çayının kalitesinin yükseltilerek uluslararası standartlarda ve yaygın biçimde pazarlanmasının sağlanması gerekiyor"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türk çayının kalitesinin yükseltilerek uluslararası standartlarda ve yaygın biçimde pazarlanmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Salonu'nda düzenlenen "Çay Bardaktan Taşıyor" panelinde yaptığı konuşmada, firmaların, ÇAYKUR, borsalar, üniversiteler, kamu ve özel sektör iş birliğinde güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu çalışmalarla sektörün oturmaya başladığını belirten Hacısalihoğlu, şunları söyledi:

"Türk çayının kalitesinin yükseltilerek uluslararası standartlarda ve yaygın biçimde pazarlanmasının sağlanması gerekiyor. Bu doğrultuda elbette çeşitli çalışmalar yapılıyor. TTSO olarak Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan ve Gürcistan'daki ticaret odalarıyla 'Çay Yolu' adı verilen projeyi bu yıl yürütmeye başladık. Bu projede asıl amacımız, Türk çayının o ülkelerde ve daha geniş bir alanda tanıtılmasıdır. Kalitesinin yükseltilerek, AB standartları alınarak çayımızın piyasaya sürülmesi için altyapının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Avrupa'nın çay alışkanlığı farklı, Türk çayını onlara kabul ettirmeliyiz. Onlardan da bir şeyler alarak çayı daha fazla katma değer sağlayacak bir duruma getirmemiz gerekiyor."

Hacısalihoğlu, Çin'den batıya doğru gelindiğinde çayın katma değer olarak çok yüksek rakamlarda bulunduğunun görüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hepimizin ortak paydası çayın katma değerini yükseltmek olmalıdır. Bu sektörde emek harcayanların karşılığını alması gerekiyor. Ayrıca biraz daha ihracata dönük çalışarak ülke ihracatını destekleyecek rakamlara ulaşmalıyız. Dünyadaki güzel örnekleri dikkate alarak ilerlemeliyiz."

TTB Başkanı Eyyüp Ergan, 2019 yaş çay alım kampanyasının mayıs ayında başlayacağını anımsatarak, kampanya öncesinde sektörde önemli sıkıntılar, beklentiler ve çözüm gerektiren konulara dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Bu konuları üretici, sanayici, tüketici, ÇAYKUR ve özel sektörün birlikte hareket ederek çözmeye çalışmasından başka çare bulunmadığını vurgulayan Ergan, "Onun için hep beraber hareket etmeliyiz. Çok çalışıp, çok üretip, çok satarak kazanacağız." dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da katıldığı paneli, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Seyis yönetti.

Panelde, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Turgay Turna, Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş, Of Ticaret Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral ve ÇAYSİAD Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Kar, konuşma yaptı.

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Çay Bardaktan Taşıyor Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu Trabzon

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