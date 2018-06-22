Çay budama bedelleri üretici hesaplarına aktarıldı

RİZE (AA) - ÇAYKUR'un çay budama bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılına ilişkin 166 milyon 349 bin lira tutarındaki yaş çay budama bedelinin bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Üreticilerin budama bedellerini yarın ilgili banka hesaplarından çekebilecekleri kaydedildi.

