FİNANS

Çay fiyatı açıklandı (1)

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Çay fiyatını bu sene 2,90 olarak belirledik. 2,90 lira, artı 13 kuruş destekleme, 3,03 lira"

RİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çay fiyatının bu sene 13 kuruşluk destekle birlikte 3,03 lira olarak belirlediklerini söyledi.

Bakan Pakdemirli, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlenen 2019 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, düşündüklerinin de ötesinde bir çay fiyatı açıklamaları konusunda kendilerine cesaret verdiğini belirterek, "Bölge insanlarını, sizleri, hemşehrilerini çok seviyor, sizlere çok selamlarını iletiyor." ifadesini kullandı.

Gerek yaş çay gerek kuru çay üreticilerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak bağlamında Ziraat Bankası ile görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Pakdemirli, "KGF ile de görüşmelerimiz devam ediyor, henüz neticelendiremedik. Bugün itibariyle bu neticeyi de vermek isterdim ama hızlı bir şekilde burada da finansmana erişimi kolaylaştırmak anlamında da bir gayretimiz olacak, üreticimizi rahatlatmak anlamında." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, mazot ve gübre desteğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu aynen devam ediyor, yani mazot ve gübre desteğimiz 15,35 kuruş olarak devam edecek. İlave primimiz vardı geçen yıl hatırlarsanız 13 kuruş, bu da devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi cesaretlendirmesiyle çay fiyatını bu sene 2,90 olarak belirledik. 2,90 lira, artı 13 kuruş destekleme, 3,03 lira. Mazot ve gübre desteği de devam ediyor."

Bakan Pakdemirli, çay fiyatı ve çay sezonunun hayırlara vesile olmasını diledi.

(Sürecek)

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Rİze Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaş çay fiyatı

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