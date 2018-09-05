Çay ihracatı kazandırıyor

Doğu Karadenizli firmalar tarafından bu yılın ocak- ağustos döneminde yapılan çay ihracatı 2 milyon 99 bin 362 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 5 milyon 715 bin 773 dolarlık çay ihracatı yapıldığını söyledi.

Türk çayının bu dönemde 96 ülkeye ihraç edildiğine dikkati çeken Turgut, çay ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin ön planda olduğunu ifade etti.

Turgut, Doğu Karadenizli firmalar tarafından yapılan çay ihracatının 2 milyon 99 bin 362 dolara ulaştığını belirterek, Doğu Karadeniz ekonomisinde çayın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk çayının artık daha fazla tercih edildiğini kaydeden Turgut, "Özellikle ÇAYKUR'un Türk çayı tanıtım çalışmalarında çok önemli katkısı bulunmakta. Bu çalışmalar sonucunda da Avrupa ülkeleri pazarında önemli yer edinen Türk çayının en büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği ülkeleri olmuştur." dedi.

Turgut, turizm potansiyelinin de çay ihracatını etkilediğine dikkati çekerek, şunları söyledi: