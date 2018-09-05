FİNANS

Çay ihracatı kazandırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Doğu Karadenizli firmalarca bu yılın 8 aylık döneminde yapılan çay ihracatı, 2 milyon 99 bin 362 dolara ulaştı

Doğu Karadenizli firmalar tarafından bu yılın ocak- ağustos döneminde yapılan çay ihracatı 2 milyon 99 bin 362 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 5 milyon 715 bin 773 dolarlık çay ihracatı yapıldığını söyledi.

Türk çayının bu dönemde 96 ülkeye ihraç edildiğine dikkati çeken Turgut, çay ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin ön planda olduğunu ifade etti.

Turgut, Doğu Karadenizli firmalar tarafından yapılan çay ihracatının 2 milyon 99 bin 362 dolara ulaştığını belirterek, Doğu Karadeniz ekonomisinde çayın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk çayının artık daha fazla tercih edildiğini kaydeden Turgut, "Özellikle ÇAYKUR'un Türk çayı tanıtım çalışmalarında çok önemli katkısı bulunmakta. Bu çalışmalar sonucunda da Avrupa ülkeleri pazarında önemli yer edinen Türk çayının en büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği ülkeleri olmuştur." dedi.

Turgut, turizm potansiyelinin de çay ihracatını etkilediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Son yıllarda Doğu Karadeniz'de Arap turistlerin yoğunlaşması ile Ortadoğu ülkelerinden de önemli talepler olmakta. Çay ihracatımızın daha da gelişmesi için katma değerli üretime önem verilmesi gerekiyor. Her ülkenin tüketici kitlesi tercihleri doğrultusunda çay türleri geliştirilmeli. Sağlık trendleri dikkate alınarak ürün geliştirilmesiyle de önemli bir talep oluşacaktır. Son yıllarda buna beyaz çayı örnek gösterebiliriz."

Turgut, yeni çay türlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalara ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.

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çay ihracatı DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut Trabzon

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