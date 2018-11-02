"Çay köyleri" Doğu Karadeniz turizmine hizmet edecek

Dünyanın her noktasında sağlıklı içecekler ve gıdalara karşı büyük eğilim başladığına işaret eden Yüce, "Organik tarım ürünleri büyük değer görmektedir. Türk çayı organik üretimini artırarak devam ettirmekte, aynı zamanda tamamen doğal şartlarda yetişmektedir. Tarımında hiçbir şekilde kimyasal girdi olmayan, kimyasal mücadele yapılmayan en önemli üründür." dedi.

Yüce, çayın insan hayatıyla bütünleştiğini, zaman zaman suyun bile önüne geçtiğini ifade ederek, çayın zengin ile fakir arasında ayrım yapmadığını, herkesin ortak içeceği olduğunu kaydetti.

Türk çayının dünyadaki ender organik çaylar arasında bulunduğuna dikkati çeken Yüce, Türkiye'nin dünyada en fazla kuru çay üreten beşinci ülke olduğunu, yurt içinde ise kişi başına yıllık ortalama 3 kilogram kuru çay tüketildiğini belirtti.

Yüce, Türk çayının üzerine kar yağmasının çay tarlalarında zararlı böceklerin yaşamasını engellediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kış şartları bizim çay yaprağımızı daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmektedir. Üzerine kar yağması özelliği ile Türk çayını bütün dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Son 15 yılda bin ile 5 bin ton arasında ihracatla dünya pazarında yerimizi aldık. 2018 yılını kapatmak üzereyiz. 2019 yılından itibaren ihracatta çok daha ciddi rakamlar üzerinde konuşacağız."

İhracattaki artışın sağlanması için ilk adımı ABD'de attıklarını vurgulayan Yüce, söz konusu ülke ile bugüne kadar yapılan satışları değerlendirerek çay satışlarının yüzde 150 artırılması için yeni protokol imzaladıklarını söyledi.

Yüce, ihracatta ve yurt içi satışlarında en azından yüzde 100'lük satış artışı için seferberlik başlattıklarını belirterek, "Sağlıklı içeceklerin giderek rağbet gördüğü dünyada, sağlıklı Türk çayını hem ülke hem de dünya insanlarına içirmek için daha çok gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.