"Çay sektörünün uluslararası pazarda yer edinmesini sağlamalıyız"

RİZE (AA) - Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Maalesef Türkiye çay sektörü potansiyelinin farkında değil. Çay bizler için çok önemli bir geçim kaynağı. Bu sektöre gereken önemi verip uluslararası pazarda yer edinmesini sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de düzenlenen 3. Uluslararası Çay Sempozyumu ve Fuarı'na katıldığını ifade etti.

Çin çay sektörünü incelediğini, dikkatini çeken en önemli şeyin bu ülkenin çay üretim potansiyeli olduğunu belirten Erdoğan, Çin'in dünyanın ihtiyacı olan çayı üretme kabiliyeti ve insan gücüne sahip olduğunu ve bunun için çalışmalar yapıldığını gördüğünü bildirdi.

Erdoğan, çayın kendileri için çok önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Maalesef Türkiye çay sektörü potansiyelinin farkında değil. Bu sektöre gereken önemi verip uluslararası pazarda yer edinmesini sağlamalıyız. Bunun için herkes elini taşın altına koyup çalışmalıdır. Dünyaya bizim çayımızı içirebiliriz. Yeter ki biz de Çin'de olduğu gibi çayımızı geliştirmek için el birliğiyle çalışalım." ifadelerini kullandı.