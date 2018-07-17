FİNANS

"Çay sektörünün uluslararası pazarda yer edinmesini sağlamalıyız"

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan: - "Maalesef Türkiye çay sektörü potansiyelinin farkında değil. Çay bizler için çok önemli bir geçim kaynağı. Bu sektöre gereken önemi verip uluslararası pazarda yer edinmesini sağlamalıyız"

RİZE (AA) - Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Maalesef Türkiye çay sektörü potansiyelinin farkında değil. Çay bizler için çok önemli bir geçim kaynağı. Bu sektöre gereken önemi verip uluslararası pazarda yer edinmesini sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de düzenlenen 3. Uluslararası Çay Sempozyumu ve Fuarı'na katıldığını ifade etti.

Çin çay sektörünü incelediğini, dikkatini çeken en önemli şeyin bu ülkenin çay üretim potansiyeli olduğunu belirten Erdoğan, Çin'in dünyanın ihtiyacı olan çayı üretme kabiliyeti ve insan gücüne sahip olduğunu ve bunun için çalışmalar yapıldığını gördüğünü bildirdi.

Erdoğan, çayın kendileri için çok önemli bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Maalesef Türkiye çay sektörü potansiyelinin farkında değil. Bu sektöre gereken önemi verip uluslararası pazarda yer edinmesini sağlamalıyız. Bunun için herkes elini taşın altına koyup çalışmalıdır. Dünyaya bizim çayımızı içirebiliriz. Yeter ki biz de Çin'de olduğu gibi çayımızı geliştirmek için el birliğiyle çalışalım." ifadelerini kullandı.

Çin çay sektörünün gelişiminde çay araştırma ve geliştirme merkezlerinin önemli yeri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çin, çay sektörüne çok değer veriyor. Şunu gördük ki geçmişten geleceğe çayı bilimsel olarak araştıran onlarca çay araştırma merkezi kurmuşlar. Çay konusunda topraktan bardağa her şeyi kontrol altında tutan ve araştırma yapan Çinliler, dünyanın en kaliteli ve en düzgün çayını yapmak için büyük uğraş veriyorlar. Yaklaşık 2 milyon 400 bin ton kuru çay üretimi yapıp 350 bin tonunu dünyaya ihraç ediyorlar. Gördük ki bu araştırma merkezlerinin çalışmaları sonucunda çay bahçelerini periyodik aralıklarla yeniliyorlar. Ayrıca geleneksel üretimin yanında teknolojiyi kullanarak üretim yapıyorlar ve pazarın talebini baz alarak pazar paylarını genişletiyorlar. Diğer taraftan çay araştırma merkezleri yeni klonlarla verimi ve kaliteyi artırmak için yoğun çalışmalarına devam ediyor."

Erdoğan, Çay Araştırma İnceleme Merkezi, Çay Çarşısı ve Çay İhtisas Borsası projelerini başlattıklarını belirterek, bu ve buna benzer projelerle çay sektörünü uluslararası standartlara taşıyacaklarını ifade etti.

PARTNERBu gösterinin sırrını biliyor musunuz?Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?
Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatıPegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı
Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikasıTürkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çay Rİze Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.