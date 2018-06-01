Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çay, üretimi ve ithalatındaki başarımızı, özellikle butik çay işletmelerinin marka değerini artırarak daha üst seviyelere taşıyabiliriz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin çay üretimindeki başarısına dikkati çekti.

Türkiye'nin çay üretiminde Çin, Hindistan, Kenya ve Sri Lanka'nın ardından 5. sırada olduğuna işaret eden Palandöken, 86 ülkeye de çay ihraç edildiğini aktardı.

Palandöken, ülkede yaklaşık 200 bin çay tarımı yapan büyük ve küçük işletmeler olduğunun altını çizerek, "Çayda marka değeri üretim kadar önemli. Çay, üretimi ve ithalatındaki başarımızı, özellikle butik çay işletmelerinin marka değerini artırarak daha üst seviyelere taşıyabiliriz. Fındık denildiğinde akla ilk gelen olabiliyorsak çay üretiminde de aynı başarıyı yakalayabiliriz. Her yıl yüzde 6 civarında büyüyen bu piyasadan pay alabilmenin mücadelesinde markalaşmaya destek vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

