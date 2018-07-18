FİNANS

Çayın bahçeden bardağa yolculuğunu yerinde izliyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 11:09 | Son Güncelleme

Trabzon'un Of ilçesindeki Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifince hayata geçirilen proje kapsamında bölgeye gelen turistler, Türk çayının bahçeden bardağa zor ve zahmetli yolculuğuna tanık oluyor - Türk çayına yoğun ilgi gösteren özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler, fabrikada işlenen ve "tavşan kanı" içime sunulan Türk çayını hem tadıyor hem de ülkelerine götürmek üzere kooperatiften alışveriş yapıyor - Genel Müdür Erdal Saral: - "Başlangıçta ürettiğimiz çaylarla ilgili bir ön yargı vardı, bu alışık olmadıkları bir lezzetti ama yavaş yavaş damak tadı oluştu ve şimdi her gelen beraberinde çay alıp götürüyor"

MELTEM YILMAZ - Trabzon'un Of ilçesinde 1990 yılından itibaren hizmet veren Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bölgeye gelen turistlere Türk çayının bahçeden bardağa yolculuğunu anlatıyor.

İlçeye 3 kilometre mesafede Uzungöl karayolu güzergahı üzerinde bulunan Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifince bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinden Türk çayının tanıtımına yönelik başlatılan proje kapsamında, yöreye gelen yerli ve yabancı turistler, çayın toplanmasını, fabrikada işlenmesini ve tüketime hazır hale getirilmesini yerinde görüyor.

Halk arasında "tavşan kanı" tabiriyle içime sunulan Türk çayını tadarak test etme imkanı bulan turistler, ülkelerine götürmek üzere de kooperatiften alışveriş yapıyor.

Kooperatifte zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken Türk çayına yerli turistlerin yanı sıra Körfez ülkelerden gelenler de ilgi gösteriyor.

Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Müdürü ve Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 28 yıldır bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlere yönelik çalışma yaptıklarını anlatan Saral, şöyle devam etti:

"Bölgemize gelen turistlerin çayın nasıl işlendiğini bizzat yerinde görmeleri ve test etmelerine yönelik bir organizasyon yaptık. Uzungöl yolu üzerindeki fabrikamızın bir avantajı da Uzungöl'e gelen turistler için uğrak yeri pozisyonunda olmasıdır. Dolayısıyla biz her sene yaklaşık 50 bine yakın yerli ve yabancı turisti fabrikamızda ağırlıyoruz. İmalatımızı geziyorlar ve ürettiğimiz çayın tadına bakıyorlar, test ediyorlar ve burada bulunan marketimizden alışveriş yapıyorlar."

Saral, son yıllarda bölgeye Körfez ülkelerden gelen turist sayısında artış olduğuna dikkati çekerek kooperatife de en çok Körfez ülkelerinden turistlerin ilgi gösterdiğini ifade etti.
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- "Türk çayına ilgi daha da artacak"

Arap turistlerin Türk çayını çok sevdiğine işaret eden Saral, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle Körfez ülkelerden gelen turistler için çayı 'olmazsa olmazlardan' diye nitelendiriyoruz. Başlangıçta ürettiğimiz çaylarla ilgili bir ön yargıları vardı. Bu, alışık olmadıkları bir lezzetti ama yavaş yavaş damak tadı oluştu ve şimdi her gelen beraberinde çay alıp götürüyor ve ülkelerinden de yoğun talep bulunuyor. Bu bizim için sevindirici, ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz, ilgiden memnunuz."

Saral, Arap turistlerin Özçay olarak kendi üretimleri olan organik 2,5 yaprak yeşil çaya yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek bu yönde de gelen talepleri karşılamak için üretimi artıracaklarını dile getirdi.

Türk çayına ilginin daha da artacağına inandığını vurgulayan Saral, bu ilgiye bağlı olarak ihracatın da gelecek süreçte çok daha iyi noktalara geleceğini kaydetti.

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Arap turist İlgi Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Müdürü Erdal Saral Trabzon Türk çayı

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