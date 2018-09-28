ÇAYKUR, Ağustos ayı yaş çay bedellerini üretici hesaplarına aktardı

RİZE (AA) - ÇAYKUR'un Ağustos ayı yaş çay bedeli olan 249 milyon 898 bin lirayı üreticilerin hesabına aktardığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayı içerisinde üreticilerden 107 bin 714 ton yaş çay satın alındığını belirtti.

Yaş çay ödemelerinin düzenli yapıldığını ifade eden Alim, üreticilerin ÇAYKUR'a verdikleri yaş çay karşılığında hesaplarına bugün itibariyle 249 milyon 898 bin liranın aktarıldığını kaydetti.

Alim, 2018 yılı yaş çay kampanya döneminin sonuna yaklaştıklarını, nöbetçi fabrikalar tarafından günde bin ton civarında yaş çay alımının devam ettiğini söyledi.

