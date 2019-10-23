ÇAYKUR bu yıl 750 bin ton yaş çay aldı

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, geçen yıl 733 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını belirterek, "Bu yıl ise 750 bin ton yaş çay aldık, karşılığında 140 bin ton kuru çay elde ettik." dedi.

Alim, Ziraat Çay Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı yaş çay alım sezonunun sona erdiğini söyledi.

Geçen yıl 733 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını dile getiren Alim, "Bu yıl ise 750 bin ton yaş çay aldık, karşılığında 140 bin ton kuru çay elde ettik. Geçen yıl kalan çayla birlikte bugün itibarıyla 153 bin ton kuru çay stoğumuz bulunuyor." diye konuştu.

Alim, ÇAYKUR'un 2017 yılında 53 bin ton kuru çay sattığını belirterek, "2018 yılında 73 bin ton ve bu yıl bugün itibarıyla 83 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirdik. Son 3 yılda kuru çay satışlarımız artmıştır. Bu satış, aldığımız yaş çaya oranla yeterli değil. Kuru çay satışımızı artırdık gibi görünse de biz bunu yeterli bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Yusuf Ziya Alim, şöyle devam etti:

"ÇAYKUR'un alması gereken yaş çay miktarı bellidir. Biz kapasiteyi artırırken daha fazla çay alacağız diye yapmadık, daha kaliteli ve kısa zamanda işleyelim diye yaptık. 40-45 günde değil de 15 günde çayı bitirelim. Sağlıklı ve daha yanmamış çay üretelim diye yaptık. Kapasiteyi artırdıkça üretici de bizi tercih etti. Günlük 9 bin kapasitenin tamamını üreticiden yana değerlendiriyoruz. Bu anlamda beklentimizin dışında bu yıl 750 bin ton yaş çaya ulaştık. Birinci sürgün döneminde 13 bin ton, ikinci sürgünde 10 bin ve üçüncü sürgün döneminde ise 9 bin ton olmak üzere 32 bin ton organik yaş çay aldık."