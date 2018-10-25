ÇAYKUR eylül ve ekim yaş çay bedellerini ödedi

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürlüğünün, eylül ve ekim ayı yaş çay bedellerini üreticilerin banka hesaplarına aktardığı bildirildi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Eylül ve ekim aylarında üreticilerimizden satın almış olduğumuz toplam 137 bin ton yaş çayın karşılığında ödeyeceğimiz 333 milyon liranın tamamı bugün itibarıyla ilgili banka hesaplarına aktarılmış olup üreticilerimiz yarından itibaren paralarını çekebileceklerdir." ifadesi kullanıldı.
Kurumun ödemelerini düzenli olarak yaptığına işaret edildi.
ÇAYKUR'un son ödemeyle 2018 yılı yaş çay ürün bedeli ödemelerini tamamladığı öğrenildi.
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