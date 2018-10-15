ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, göreve başladı

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) atanan Ekrem Yüce, görevine başladı.

Yüce, müdürlükte gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇAYKUR'u ve çayı yeniden dünya pazarına taşımak ve marka yapmak için her kesimle birlikte çalışacaklarını belirtti.

Çayın gelişimi içim azim ve kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Yüce, 1940'lı yıllarda başlayan serüvenle çayın 4 ilde üretiminin yapıldığını ve tüm Türkiye'ye ikram edilen milli bir içecek olduğunu söyledi.

Yüce, şehirlerin marka olabilmesi için üniversite, spor faaliyetleri ve ürünlere ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Aydın denince incir, Malatya denilince kayısı, Giresun denilince fındık, çay denilince akla Rize gelir. Şehrin markası olan çayı ve ÇAYKUR'u yıldız markaların üzerine çıkarmaya kararlıyız." dedi.

Çin'in çayın anavatanı olarak tanındığını ifade eden Yüce, "Çayın doğduğu Çin'e çay satıncaya kadar hizmetimiz artarak devam edecek. Bizim hedefimiz hep bir adım daha ileriye gidebilmektir." diye konuştu.

Yüce, ÇAYKUR'da işçilerin 180 gün çalışabilmesi sözleşme şartı nedeniyle yaklaşık 6 bin 500 personelin çalışma süresinin dolacağını da kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: