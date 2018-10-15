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ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, göreve başladı

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

Yüce: - "Şehrin markası olan çayı ve ÇAYKUR'u yıldız markaların üzerine çıkarmaya kararlıyız"

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) atanan Ekrem Yüce, görevine başladı.

Yüce, müdürlükte gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇAYKUR'u ve çayı yeniden dünya pazarına taşımak ve marka yapmak için her kesimle birlikte çalışacaklarını belirtti.

Çayın gelişimi içim azim ve kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Yüce, 1940'lı yıllarda başlayan serüvenle çayın 4 ilde üretiminin yapıldığını ve tüm Türkiye'ye ikram edilen milli bir içecek olduğunu söyledi.

Yüce, şehirlerin marka olabilmesi için üniversite, spor faaliyetleri ve ürünlere ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Aydın denince incir, Malatya denilince kayısı, Giresun denilince fındık, çay denilince akla Rize gelir. Şehrin markası olan çayı ve ÇAYKUR'u yıldız markaların üzerine çıkarmaya kararlıyız." dedi.

Çin'in çayın anavatanı olarak tanındığını ifade eden Yüce, "Çayın doğduğu Çin'e çay satıncaya kadar hizmetimiz artarak devam edecek. Bizim hedefimiz hep bir adım daha ileriye gidebilmektir." diye konuştu.

Yüce, ÇAYKUR'da işçilerin 180 gün çalışabilmesi sözleşme şartı nedeniyle yaklaşık 6 bin 500 personelin çalışma süresinin dolacağını da kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşçilerin görevlerini yürütmeleri için ÇAYKUR olarak bin 500 adamaya (yıllık çalışma vizesi) ihtiyaç vardı. Bu konuda yapılan görüşmeler sonucunda bin 500 adamay Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandı. İşçilerimiz diğer işçi arkadaşlarla aynı seviyede çalışacak. Bu uygulama ile ÇAYKUR 11 milyon lira ek ödeme yapacak. İşçilerimiz ise bunun karşılığında ÇAYKUR'dan kurumunu sahiplenme ve destek adına bir yıllık kuru çayını peşin alacak. Bu da yaklaşık olarak 10 milyon liranın üzerinde bir satış gerçekleştiriyor."

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çay ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce Rİze

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