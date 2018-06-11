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ÇAYKUR mayıs ayı yaş çay bedellerini üretici hesaplarına aktardı

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

ÇAYKUR mayıs ayı yaş çay bedellerini üretici hesaplarına aktardı

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, mayıs ayı yaş çay alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını söyledi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci sürgünde toplam 216 bin 800 ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yaş çay ödemeleriyle ilgili gerekli işlemlerin tamamlandığını dile getiren Alim, "Mayıs ayında alınan 212 bin 216 ton yaş çay bedeli olarak 519 milyon 930 bin lira üreticilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla aktarıldı." dedi.

Alim, üreticilerin ürün bedellerini 12-13 Haziran'da hesaplarından çekebileceklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ÇAYKUR yaş çay bedeli ödemeleri

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