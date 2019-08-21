FİNANS

ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: - "2019 yılının 7 ayındaki satışlarımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdık"

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılının ocak-temmuz dönemindeki satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdıklarını bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, yaş çayın kalitesi konusundaki çağrılarına ve "Hayde Çaya Bakalım" kampanyasıyla oluşturmaya çalıştıkları farkındalık konusuna yakın ilgi ve destek gösteren üreticilere teşekkür etti.

Bu çalışmaların randevu sisteminde revizyon yapılmak suretiyle desteklendiğini ve çayın kalitesinin yükseltilip eski güzel günlerine dönmesi konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Alim, şunları kaydetti:

"Gelmiş olduğumuz aşamada kamuoyuna büyük bir heyecanla belirtmek isteriz ki çayımızın randıman ve ekstrakt değerlerinde artış ve çöp oranında azalma gözlenmektedir. Bununla birlikte hasret kaldığımız çay kokusu yeniden daha geniş bir alanda kendisini hissettirmeye başlamıştır. Bunlar çok sevindirici ve gelecek adına bizlerin dört elle işimize sarılmamızı sağlayan gelişmelerdir.
Ayrıca üreticilerimiz bu yıl ile birlikte daha yüksek oranda bahçelerine girmiş, yabancı işçi kullanımı azalmış ve çaya sahip çıkma konusunda önemli bir duyarlılık oluşmuştur."

Alim, ÇAYKUR bünyesinde mali disiplin politikalarının hayata geçirildiğini kaydederek, "2019 yılının ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, enflasyon verileri ile değerlendirildiğinde, yaş çay hariç giderlerimizi yüzde 7 oranında azalttık. Üstelik giderlerdeki bu azalmayı, önceki yıla göre daha fazla kuru çay üreterek gerçekleştirdik. Bununla birlikte 2019 yılının 7 ayındaki satışlarımızı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırdık." bilgilerini paylaştı.

Çayın gıda sektörünün farklı alanlarında kullanımını sağlayacak yeni ürünler geliştirdiklerini ve bu ürünlerin pazara sunumu için önemli gelişmeler sağladıklarını da aktaran Alim, kurumun ürettiği çayın diğer devlet kuruluşları tarafından kolayca satın alınabilmesi için Kamu İhale Kanununun ilgili bölümlerinde düzenleme yapılmasını sağladıklarını ve bu kapsamda diğer devlet kuruluşlarıyla önemli satış anlaşmaları yaptıklarını ifade etti.

Pazarlama alanında yaptıkları düzenlemelerle daha sağlıklı ve düzenli bir satış politikasına ulaştıklarını belirten Alim, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler, 2019 yılının gerek kalite gerek randıman gerekse maliyet etkinliği açısından olumlu olarak geride bırakılması konusunda önemli göstergeleri ortaya koyuyor. Çay sektöründe yaşanılan sorunlar bir günde oluşmadığı içindir ki sorunların çözümü de bir günde gerçekleşemiyor. Önemli olan çözüm konusunda irade göstermek ve topyekun hareket ederek elini taşın altına koyabilmektir. Bu noktada üreticilerimizin de bizimle birlikte inisiyatif aldığını görmekten son derece mutluyuz.
Bugün hep birlikte hayata geçirdiğimiz olumlu gelişmelere daha çok sahip çıkarak ve disiplini asla elden bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacakHarabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak
TSKB, UNEP FI “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nin kurucu imzacılarından olduTSKB, UNEP FI “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nin kurucu imzacılarından oldu
TÜKBESD - Beyaz eşya satışları Temmuz'da yüzde 31 düştüTÜKBESD - Beyaz eşya satışları Temmuz'da yüzde 31 düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ÇAYKUR ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Artık yetiştireni zengin ediyor!

Artık yetiştireni zengin ediyor!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Fiat ve Renault birleşmesinde yeni gelişme

Fiat ve Renault birleşmesinde yeni gelişme

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
British Council’dan IELTS sınavına girecekler için ipuçları

British Council’dan IELTS sınavına girecekler için ipuçları

TSKB, UNEP FI “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nin kurucu imzacılarından oldu

TSKB, UNEP FI “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nin kurucu imzacılarından oldu

TÜKBESD - Beyaz eşya satışları Temmuz'da yüzde 31 düştü

TÜKBESD - Beyaz eşya satışları Temmuz'da yüzde 31 düştü

MB-Konut fiyat endeksi Haziran’da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı

MB-Konut fiyat endeksi Haziran’da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı

KMPG/Akın: Teknolojiyi iş modeline entegre edemeyen firmalar gerileyecek

KMPG/Akın: Teknolojiyi iş modeline entegre edemeyen firmalar gerileyecek

MHP'li Enginyurt’tan borsalara fındık fiyatı tepkisi

MHP'li Enginyurt’tan borsalara fındık fiyatı tepkisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.