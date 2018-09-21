FİNANS

ÇAYKUR tarihinin en büyük ikinci yaş çay alımını yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 2018 yılı yaş çay alım kampanyası döneminde yaklaşık 714 bin tonla tarihinin en yüksek ikinci alım rakamına ulaştı - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: - "Üçüncü sürgünde 222 bin ton yaş çay aldık. Toplamda yaklaşık 714 bin ton yaş çay aldık. Kampanyamız 5-10 gün daha devam edecek" - "Herkesin kendi çayını toplamasını sağlamaya çalıştık. Böylelikle üçüncü sürgünde yurt dışına giden para azalırken alımlarda da ciddi bir artış yaşandı"

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Doğu Karadeniz'de Artvin'den Giresun'a kadar 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, 2018 yılı yaş çay alım kampanyasında yaklaşık 714 bin tonla tarihinin en yüksek ikinci alımına imza attı.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını belirtti.

ÇAYKUR'un tek fabrikayla başladığı yolculukta 46 fabrikaya ulaştığını ifade eden Alim, günlük 8-9 bin ton işleme kapasitesiyle yaş çay alımı yaptıklarını söyledi.

ÇAYKUR'un 2018 yılı yaş çay alım kampanyasını 25 Nisan'da açtığını dile getiren Alim, Ramazan Bayramı nedeniyle hasadın erken başladığını, ilk sürgünde 217 bin 453 ton, ikinci sürgünde ise 273 bin 826 ton yaş çay alımı yaptıklarını bildirdi.

Üçüncü sürgün alımlarının 13 Ağustos'ta başladığını belirten Alim, "Son 10-15 yılda ilk kez ağustos ayında üçüncü sürgün kampanyası açıldı. Üçüncü sürgünde 222 bin ton yaş çay aldık. Toplamda yaklaşık 714 bin ton yaş çay aldık. Kampanyamız 5-10 gün daha devam edecek. 125 bin ton kuru çay elde ettik. Herhangi bir sorun olmadan kampanyayı inşallah noktalayacağız. Sürgün sonuna kadar 720 bin ton seviyesine çıkacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Alim, ÇAYKUR'un en yüksek yaş çay alımını 800 bin 143 tonla 1999 yılında gerçekleştirdiğini, 2016 yılında ise 687 bin ton yaş çay aldığını aktardı.

ÇAYKUR'un ikinci kez 700 bin ton barajını geçtiğine işaret eden Alim, şöyle konuştu:

"Üçüncü sürgünde yaş çay alımı düşük olur fakat ağustos ayında alımların yapılması çayın kalitesini artırdı. Ayrıca üreticilerimizden Beyaz Masa'ya gelen randevulu sistem talepleri ve yaş çay alımı eksikliklerini değerlendirdik. Her gün yaş çay toplamak isteyen üreticilerimizin sayısı çok oldu. Yabancı işçilerin yüksek fiyata çay toplamasını dikkate alarak üçüncü sürgünde randevulu sistemi uygulamadan günlük alım gerçekleştirdik. Bu sistemle herkesin kendi çayını toplamasını sağlamaya çalıştık. Böylelikle üçüncü sürgünde yurt dışına giden para azalırken alımlarda da ciddi bir artış yaşandı."

Üreticilerin isteklerini dikkate alarak doğru alanda olmaya çalıştıklarını dile getiren Alim, "ÇAYKUR'un ve üreticinin menfaatlerini gözetiyoruz. Randevulu sistemi üçüncü sürgünde uygulamadık ve çatlak sesler dönem dönem çıksa da başarılı bir sonuç aldık. Önümüzdeki sezon içinde üreticilerle görüşeceğiz. Bu yönde bir talep gelirse değerlendireceğiz. Randevulu sistemde esneklikler yapabiliriz. Belli bir tonajın altında olanlar haftada 3-4 gün çayını satıp sistemden çıkabilir. Büyük üreticilerin bence her gün çay satması gerekir. Bu yönde değerlendirmemiz olacak." ifadelerini kullandı.

- Kuru çay satışı arttı

Alim, ÇAYKUR'un pazar payını artırma gayretinde olduklarını belirterek, "İstatistiklere göre Türkiye'de bir kişinin yıllık çay tüketimi 3 kilogram seviyesinde. Pazar çalışmamızda Diyarbakır gibi illerde çay satışı yükselirken batıda azalırsa çay pazarını koruma adına genişletme gayreti içinde oluyoruz. Marmara Bölgesi'nde daralmayı görünce 10 yeni bayilik verdik. Pazarın genişlemesine göre bayilik işlemlerimiz devam edecek." dedi.

Bu sezon aldıkları çayın satılamaması halinde ambar maliyeti olacağına dikkati çeken Alim, şunları kaydetti:

"ÇAYKUR yıllarca bunu yaşadı. Önemli olan aldığımız çayı satabilmektir. Kuru çay satışlarında son beş yılın bu ay itibarıyla en yüksek rakamındayız. Yurt içinde 63 bin ton kuru çay sattık. Bin 260 ton ise yurt dışına ihracat yaptık. Toplamda 64 bin 500 tonluk satış gerçekleştirdik. Yıl sonunda bayilere kuru çay satışı yüklemesi yapmayacağımızı da açıkça söyledik. ÇAYKUR'un dönebilmesi için yapılması gereken satışlar belli ve bunların pazarlanması için çalışmalarımızı yapıyoruz, yapacağız."

ÇAYKUR'un çay pazarının yüzde 55'ine sahip olduğunu ifade eden Alim, "Soğuk çay pazarında Didi ile 80 milyon litre satış yaptık. Yurt dışı satışlarımız da devam ediyor. 10 bin 846 işçi, bin 306 memurla üretim gerçekleştirdik, 405 işçimiz ise emekliye ayrıldı." diye konuştu.

Alim, 2018 yılında 897 kilogram beyaz çay aldıklarını, bu çaydaki 'pahalı' algısını ortadan kaldırmak için maliyet analizi yaparak kilogram fiyatını 2 bin 570 liraya indirdiklerini belirtti.

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ÇAYKUR ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim yaş çay alımı

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