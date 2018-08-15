ÇAYKUR temmuz ayı yaş çay bedeli ödemelerine başladı

RİZE (AA) - ÇAYKUR'un, temmuz ayı yaş çay bedeli olan 496 milyon lirayı üreticilere ödemeye başladığı bildirildi.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında alınan 213 bin 600 ton yaş çay karşılığı üreticilere 496 milyon lira ödeneceği belirtildi.
Söz konusu bedelin üretici hesaplarına aktarıldığı, üreticilerin yarından itibaren paralarını banka hesaplarından çekebilecekleri kaydedildi.
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