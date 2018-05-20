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Çaykur, üreticilerden 87 kilo beyaz çay aldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2018 12:37 | Son Güncelleme

DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde, 5 yıl önce üretimine başlanan ve kilosu 4 bin liraya satılan beyaz çayda, Çaykur yaş çay kampanyasının ilk hasat döneminde üreticilerden 87 kilo alım gerçekleştirdi.

Çaykur, üreticilerden 87 kilo beyaz çay aldı

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi’nde, 5 yıl önce üretimine başlanan ve kilosu 4 bin liraya satılan beyaz çayda, Çaykur yaş çay kampanyasının ilk hasat döneminde üreticilerden 87 kilo alım gerçekleştirdi.
Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye’de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin liraya kadar alıcı bulan beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 5 yıl önce başladı. Çaykur tarafından başlatılan uygulamayla, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanmaya başlandı. Üreticiden kilosu 500 liraya alınan beyaz çay üretiminin artırılması için çalışma yapıldı. Bahçeye giren üreticiler de olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yaptı. Geçen yıl yıl boyunca 834 kilogram üretilen beyaz çay hasadı bu yıl da yapıldı. 2018 yılı yaş çay kampanyası ilk hasat döneminde Çaykur üreticilerden 87 kilo beyaz çay satın aldı. Bu rakamın düşük olduğu ve istenen miktarda beyaz çay alımı gerçekleştirilemediği belirtildi. Çaykur’a verilen ürün miktarının azalmasının, beyaz çayın insan sağlığına faydaları nedeniyle üreticilerin beyaz çayı kendileri için saklamasından kaynaklandığı belirtildi.
'ÜRETİMİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'
Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yaş çay kampanyasının ilk hasat döneminin sürdüğünü belirterek bugüne kadar üreticilerden 133 bin ton dolayında yaş çay ile yaklaşık 87 kilogram beyaz çay satın aldıklarını açıkladı.
Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, beyaz çay üretiminde bir miktar gerilemenin söz konusu olduğunu belirterek, “Beyaz çayın kansere yönelik koruyucu etkisinin ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar tarladan topladıkları tomurcukları kendi tüketimleri için ayırdı. Ancak beyaz çay üretimini artırmak istiyoruz. Bu yönde yoğun talep var” dedi.
BEYAZ ÇAY
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 5 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplandı ve geçen sürede 2 tonu aşan üretim gerçekleştirildi. Dünyada kilosu 1000 dolardan 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılan beyaz çayın vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, insan sağlığına önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya’da yürütülen bir çalışmada, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken bir maddeye rastlanmıştı.

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Çaykur, üreticilerden 87 kilo beyaz çay aldıÇaykur, üreticilerden 87 kilo beyaz çay aldıÇaykur, üreticilerden 87 kilo beyaz çay aldıÇaykur, üreticilerden 87 kilo beyaz çay aldı

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