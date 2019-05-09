ÇAYKUR yaş çay alımlarına yarın başlayacak

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılı yaş çay alım kampanyasının yarın başlayacağını, birinci sürgün kotasını dönüm başına 500 kilogram olarak belirlediklerini söyledi.

Alim, ÇAYKUR'da düzenlediği basın toplantısında, yaş çay alımı için hazır olduklarını ifade etti.

Fabrikalarda tüm çalışmaların tamamlandığını dile getiren Alim, "ÇAYKUR, bin 314 memur, bin 422 daimi kadrolu işçi, 8 bin 932 mevsimlik personelle kampanyaya girecek. İnşallah bir sıkıntı çekmeden, üreticilerle karşılıklı iyi niyetle bu yılı neticelendirmeye çalışacağız." dedi.

Alim, 780 bin 849 dekar alanda, 196 bin 350 üreticinin üretim yapacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 732 bin ton yaş çay aldık. Özel sektörün çay alımında yavaş gitmesi nedeniyle üretici ÇAYKUR'u seçti. Bugün itibarıyla 35 bin ton kuru çay satışı yaptık. Stoklarımız 70 bin ton seviyesinde. 1,5 ton kuru çay ihracatı yapıldı. Soğuk çayda 30 milyon litre satış yapıldı. 50 devlet kuruluşuna 60 tona yakın kuru çay satışı yapıldı. Bu kurumlar arasında Cumhurbaşkanlığı, SGK ve askeri kurumlar var."