ÇAYKUR yaş çay ödemesini bayram öncesi yapacak

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, mayıs ayında alınan 212 bin 216 ton yaş çay için 11-14 Haziran'da 519 milyon 930 bin lira ödeme yapacaklarını belirtti.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci sürgünde toplam 216 bin 800 ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini, fabrikaların kapandığını, bazı fabrikaların ise nöbetçi olarak açık tutulduğunu söyledi.

Birinci sürgün ödemelerinin planladığını ifade eden Alim, mayıs ayında alınan 212 bin 216 ton karşılığı yaş çay için 519 milyon 930 bin lira ödeme yapılacağını, ödemelerin 11-14 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

İşçi ikramiyelerinin de planlamasını tamamladıklarını dile getiren Alim, "İşçilerimize 12 milyon lirayı 12 Haziran'da ödeyeceğiz. Bayram öncesinde işçilerimiz ve üreticilerimiz emeklerinin karşılığını almış olacak." dedi.

Alim, bu yıl 122 kilogram beyaz çay aldıklarını da sözlerine ekledi.

