ÇAYKUR'da 2. sürgün kotası belirlendi

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına 500 kilogram yaş çay alacaklarını bildirdi.
Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılı ikinci sürgününde kotanın dönüm başına 475 kilogram olduğunu hatırlattı.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda kotanın geçen yıla oranla artırılarak dönüme 500 kilogram olduğunu ifade eden Alim, organik tarım alanlarında ise 700 kilogram olarak belirlendiğini kaydetti.
Alim, yaş çay alımlarının devam ettiğine dikkati çekerek, üreticilerin, evsafına uygun ürün toplanması konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
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