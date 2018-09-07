ÇAYKUR'da hedef 700 bin ton yaş çay alımı

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2018 yılı yaş çay alım kampanyasında şu ana kadar 640 bin tona ulaştıklarını belirterek, "Kampanya dönemi sonuna kadar 700 bin ton yaş çay almayı planlıyoruz." dedi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılı birinci sürgünde 217 bin 453 ton, ikinci sürgünde 273 bin 826 ton, üçüncü sürgünde ise bugüne kadar yaklaşık 149 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Üçüncü sürgün yaş çay alım kampanyasının fabrikaların kapasitesine göre devam ettiğini aktaran Alim, "2018 yılı yaş çay alım kampanyasında şu ana kadar 640 bin tona ulaştık. Kampanya dönemi sonuna kadar 700 bin ton yaş çay almayı planlıyoruz. Bu rakam, ÇAYKUR tarihinin rekor alımlarından olacak." diye konuştu.

Alim, geçen yıl yaklaşık 525 bin ton yaş çay alımı yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçen yıl alınan yaş çayın yaklaşık 175 bin ton üzerine çıkmış olacağız. Üç yıl önce ise rekor olarak 678 bin ton alım gerçekleştirmiştik. Fabrikalarda günlük 8-9 bin ton kapasite ile yaş çay alımına devam ediliyor. Bu sürgünde üreticilerimizin çayı kendilerinin hasat edebilmesi için alımlarımızı günlük sürdürüyoruz. Bu şekilde yabancı uyruklu işçilere de çok fazla ihtiyaç duyulmuyor. Üreticilerimiz rahat olsun. Son bir kilogram kalıncaya kadar kotalarını alacağız."

