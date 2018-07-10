ÇAYKUR'da organik yaş çay destekleme bedeli ödemeleri

RİZE (AA) - ÇAYKUR'un, nisan ve mayıs ayında üreticilerden aldığı organik yaş çayın fark bedeli olan 25 milyon 700 bin lirayı ödemeye başladığı bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamaya göre, nisan ve mayıs aylarında üreticilerden satın alınan organik yaş çayın fark bedeli olan 25 milyon 700 bin liranın tamamı organik çay üretimi yapan üreticilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla aktarıldı.

Üreticiler, hesaplarına aktarılan paraları yarından itibaren çekebilecek.

