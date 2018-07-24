ÇAYKUR'da yaş çay alımında artış

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgünde bugüne kadar üreticiden 245 bin 304 ton yaş çay alımı gerçekleştirdiklerini belirterek, böylece iki sürgünde alınan toplam yaş çay miktarının 462 bin 757 tona ulaştığını söyledi.

Alim, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇAYKUR'un birinci sürgün döneminde aldığı 217 bin 453 ton yaş çay karşılığında üreticiye 504 milyon 490 bin lira ödeme yaptığını ifade etti.

Alim, haziran ayında satın alınan 60 bin 193 ton yaş çay bedelinin ise üreticiye 30-31 Temmuz'da ödeneceğini vurguladı.

İkinci sürgün alımlarının devam ettiğini anımsatan Alim, "İkinci sürgünde bugüne kadar üreticiden 245 bin 304 ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Böylece iki sürgünde alınan toplam yaş çay miktarımız 462 bin 757 tona ulaştı." dedi.

Alim, alınan yaş çaydan 78 bin 204 ton kuru çay üretildiğinin altını çizerek, "Bu hafta sonu ikinci sürgünün tamamlanmasını bekliyoruz. Bu nedenle yaş çay üretimi sona eren bölgelerde fabrikaları kapattık. Bazı fabrikaları ise nöbetçi olarak açık tutuyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl iki sürgünde toplam 369 bin 432 ton yaş çay satın alındığına dikkati çeken Alim, "Geçen yıla oranla bu yıl yaklaşık 100 bin ton daha fazla yaş çay alımı gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Alim, bu yıl 528 kilogram beyaz çay alımı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

