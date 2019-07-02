RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgün yaş çay kampanyasını "Hayde çaya bakalım" sloganıyla açtıklarını bildirdi.

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının devam ettiğini belirtti.

Birinci sürgünde artan yaş çay kalitesinin ikinci sürgünde de çok daha yukarı taşınacağına inandıklarını aktaran Alim, "İkinci sürgün yaş çay kampanyasını 'Hayde çaya bakalım' sloganı ile açtık. Çay sektörünün tüm paydaşlarının çayın geleceği için harekete geçmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Alim, Prof. Dr. Ali Rıza Erten ve Zihni Derin gibi öncülerin girişimleri ile bölgede yetiştirilmeye başlanan çay ürününün kısa bir zamanda bölgede en önemli ekonomik değer haline geldiğini belirterek, "Dedelerimizin ve ninelerimizin bin bir zahmetle meydana getirerek bizlere emanet ettiği çay bahçeleri, aynı zamanda bizden sonraki nesillere bırakacağımız en kıymetli miras. Bu mirastan çocuklarımızın da istifade etmesini istiyorsak topyekün elimizi taşın altına koymamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.