FİNANS

ÇAYKUR'dan son 20 yılın en yüksek yaş çay alımı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü: - "Çaykur olarak 2019 yılı birinci sürgün döneminde bugün itibariyle 230 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir" - "Son 20 yılın birinci sürgün dönemleri kıyasına bakıldığında en yüksek çayın bu yıl alındığını görmekteyiz"

RİZE (AA) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından, birinci sürgün döneminde son 20 yılın en yüksek rakamına ulaşılarak 230 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirildiği bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarının 10 Mayıs'ta başladığı anımsatıldı.

Alımların devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Çaykur olarak 2019 yılı birinci sürgün döneminde bugün itibariyle 230 bin yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir. Üreticilerimizin tamamının çay hasadına başladığı günlerden itibaren işletmelerimizin işleyebileceği kadar evsafına uygun yaş çayı, günlük planlamalarla almakta ve fabrikalarımızın tamamında tam kapasite üretim yapmaya devam etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Alımların yüksek oranda devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son 20 yılın birinci sürgün dönemleri kıyasına bakıldığında en yüksek çayın bu yıl alındığını görmekteyiz. Hatta yığılma, bekleme veya hiçbir sıkıntı yaşanmaması için arefe ve bayramda bile ara vermeden yaş çay alımları yapılarak üretime devam edilmiştir. Üreticilerimiz sorun yaşamasın diye özellikle hassasiyet gösterildiği halde bazı kesimler tarafından kamuoyunda iddia edildiği gibi ÇAYKUR'un alım yapmadığı veya alımlarda yetersiz kaldığı gibi asılsız yorumları mesnetsiz ve taraflı bulmaktayız. Tekrar hatırlatmak isteriz ki dekara 500 kilogram olarak açıkladığımız kota miktarı içerisinde kalmak kaydıyla, toplama hataları olmaması şartıyla kaliteli çay almaya devam ediyoruz. Hiçbir müstahsilimizin mağdur olmasını istemiyor, elimizde olan imkanlarla herkes için en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyızTÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rİze yaş çay alımı

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Doların gözü bu kararda!

Doların gözü bu kararda!

Herkesin gözü bu kanundaydı!

Herkesin gözü bu kanundaydı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız

TÜRKONFED Başkanı Turhan: Teknolojiyi tüketen değil üreten ülke olmalıyız

THY pilot yetiştirme yaş sınırını 30'a indirdi, birçok kişi yükseltilmesini istiyor

THY pilot yetiştirme yaş sınırını 30'a indirdi, birçok kişi yükseltilmesini istiyor

PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı

PayU iyzico’yu 165 milyon dolara satın aldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.